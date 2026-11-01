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WTA Guangzhou live: Lilli Tagger vs. Harriet Dart im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft im Finale des WTA-250-Turniers in Guangzhou auf die Britin Harriet Dart. Das Match gibt es ab 9:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 20:15 Uhr

Lilli Tagger spielt um ihren zweiten WTA-Titel
© Getty Images
Lilli Tagger spielt um ihren zweiten WTA-Titel

Lilli Tagger spielt am Sonntag um ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour. Im Finale des WTA-250-Turniers von Guangzhou bekommt es die Österreicherin mit der Britin Harriet Dart zu tun.

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“Harriet spielt diese Woche unglaublich gut. Wir werden uns auf morgen vorbereiten, und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht”, sagte Tagger nach ihrem 6:2 und 6:0-Halbfinalerfolg über Kaitlin Quevedo. Das bislanz einzige Duell mit Dart entschied die 18-Jährige im Jänner dieses Jahres im Finale des ITF-100-Turniers in Fudschaira für sich.

Tagger vs. Dart - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Harriet Dart gibt es ab 9:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Guangzhou

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Sonntag
01.11.2026, 06:00 Uhr
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