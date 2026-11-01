WTA Guangzhou live: Lilli Tagger vs. Harriet Dart im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft im Finale des WTA-250-Turniers in Guangzhou auf die Britin Harriet Dart. Das Match gibt es ab 9:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 20:15 Uhr

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© Getty Images Lilli Tagger spielt um ihren zweiten WTA-Titel

Lilli Tagger spielt am Sonntag um ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour. Im Finale des WTA-250-Turniers von Guangzhou bekommt es die Österreicherin mit der Britin Harriet Dart zu tun.

“Harriet spielt diese Woche unglaublich gut. Wir werden uns auf morgen vorbereiten, und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht”, sagte Tagger nach ihrem 6:2 und 6:0-Halbfinalerfolg über Kaitlin Quevedo. Das bislanz einzige Duell mit Dart entschied die 18-Jährige im Jänner dieses Jahres im Finale des ITF-100-Turniers in Fudschaira für sich.

Tagger vs. Dart - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Harriet Dart gibt es ab 9:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Guangzhou