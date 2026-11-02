Lilli Tagger beendet Saison nach Final-Niederlage in Guangzhou

Lilli Tagger hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Chennai abgesagt und die Saison 2026 damit beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 12:22 Uhr

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© GEPA pictures Für Lilli Tagger ist die Saison vorbei

Für Lilli Tagger ist die Saison 2026 vorbei. Anders als ursprünglich geplant wird die 18-Jährige nicht beim WTA-250-Turnier in Chennai an den Start gehen. In Indiens Millionenmetropole hätte die Österreicherin in Runde eins gegen die Französin Elsa Jacquemot gespielt.

Damit war das Event in Guangzhou Taggers letzter Auftritt in diesem Jahr. In der chinesischen Hafenstadt erreichte die Osttirolerin das Finale, in dem sie gegen die Britin Harriet Dart am Sonntag eine knappe Dreisatzniederlage kassierte.

Tagger aktuell auf Rang 53

“Ich bin ziemlich froh, dass ich dieses Jahr viele Chancen gehabt habe, gegen gute Spielerinnen zu spielen”, sagte Tagger nach dem Turnier in Guangzhou im “ORF”-Interview. “Das hilft mir, konstant auf der WTA-Tour zu stehen.”

Tagger schaffte gleich in ihrem ersten vollen Tour-Jahr den Sprung in die Top 100 und liegt derzeit auf Rang 53. Im Sommer gewann die Teenagerin in Prag ihren ersten Titel. 2027 will sich Tagger allmählich im Konzert der Allergrößten etablieren.