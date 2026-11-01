WTA Guangzhou: Lilli Tagger verpasst zweiten Titel

Lilli Tagger ist in Guangzhou durch eine Dreisatzniederlage gegen Harriet Dart an ihrem zweiten WTA-Titel vorbeigeschrammt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 12:26 Uhr

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© Getty Images Lilli Tagger verlor das Endspiel in drei Sätzen

Lilli Tagger hat ihren zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour knapp verpasst. Die 18-jährige Österreicherin, die im Sommer dieses Jahres in Prag triumphiert hatte, verlor das Finale beim WTA-250-Turnier in Guangzhou gegen die Britin Harriet Dart mit 6:4, 3:6 und 4:6.

Tagger legte in der chinesischen Hafenstadt mit dem Break zum 1:0 gut los und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich zum 4:4 nicht aus der Ruhe bringen. Nach 48 Minuten sicherte sich die Osttirolerin dank eines Vorhandfehlers ihrer Kontrahentin den ersten Satz.

Dart jubelt über Premierentitel

Der zweite Abschnitt verlief zunächst ausgeglichen, ehe Dart das Break zum 5:3 schaffte und anschließend sicher ausservierte. Im dritten Durchgang bekamen die Zuschauer in Guangzhou ein wahres Breakfestival mit insgesamt fünf Aufschlagverlusten zu sehen. Tagger wehrte beim Stand von 3:5 noch zwei Matchbälle ab, nach 2:16 Stunden Spielzeit durfte Dart aber über ihren Premierentitel auf der Tour jubeln.

“Gratulation an Harriet, sie hat sich diesen Titel absolut verdient”, sagte Tagger bei der Siegerehrung. “Ich habe die Woche hier sehr genossen. Heute wollte es nicht sein, aber wir haben schon jetzt ein tolles Jahr hinter uns. Noch eine Woche, und dann freuen sich mein Team und ich auf den Urlaub.”

Für Tagger geht es in Chennai weiter

Die 30-jährige Dart war nach ihrem ersten Turniersieg überwältigt und fand lobende Worte für ihre um zwölf Jahre jüngere Gegnerin: “Lilli, du bist noch so jung, hast eine große Karriere vor dir und wirst noch viele Titel holen. Gratulation dir und deinem Team zu einer tollen Woche. Es war eine tolle Woche für mich und mein Team.”

In der Weltrangliste wird Tagger am Montag unverändert auf Platz 53 liegen, Dart verbessert sich um mehr als 30 Positionen auf Rang 83. Für beide Spielerinnen geht es in der kommenden Woche beim WTA-250-Turnier in Chennai weiter. Tagger ist in der indischen Millionenmetropole an Position zwei gesetzt und trifft zum Auftakt auf die Französin Elsa Jacquemot.