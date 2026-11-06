WTA-Tour auf neuen Wegen: Hallo, Kätzchen!

Die WTA-Tour hat eine Kooperation mit der bekannten Marke Hello Kitty® abgeschlossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 08:06 Uhr

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Die WTA und Sanrios Hello Kitty® haben sich für ihre erste offizielle Merchandising-Kooperation zusammengeschlossen. Das verkündete die WTA in einer Presseerklärung. Hello Kitty® ist eine bekannte und beliebte Popkultur-Marke. Vorgestellt werden soll die Zusammenarbeit im Rahmen der WTA Finals in der kommenden Woche in Indian Wells.

“Sport kann eine ernste Angelegenheit sein, aber er sollte auch richtig Spaß machen, und die Zusammenarbeit zwischen der WTA und Hello Kitty hat etwas Befreiendes. Da beide in den 1970er Jahren im Abstand von nur wenigen Monaten ins Leben gerufen wurden, sind sie im Grunde genommen Geschwister ihrer Generation, die gemeinsam Grenzen überschritten haben”, sagt Sarah Swanson, Chief Brand Officer der WTA.

“Wir freuen uns sehr, diese Verbindung zur WTA durch eine Kollektion weiter auszubauen, die das Damentennis würdigt und den Fans eine unterhaltsame neue Möglichkeit bietet, ihre Begeisterung für diesen Sport und Hello Kitty zum Ausdruck zu bringen”, wird Jill Koch, Chief Brand Officer von Sanrio, der Firma hinter Hello Kitty®, zitiert.

T-Shirts, Sweatshirts, Plüschtiere

Die erste Kollektion im Bereich Tennis umfasst exklusive Hello-Kitty-Designs in verschiedenen Tennis-Szenarien, darunter T-Shirts, Sweatshirts und ein Sammler-Plüschtier. Diese Produkte soll es bereits in Indian Wells zu kaufen geben.

Die WTA will offenbar generell mehr in Sachen Fanartikel tun. So soll im Frühjahr 2027 der erste Online-Fanshop der WTA an den Start gehen. Die E-Commerce-Plattform soll den Fans eine neue Möglichkeit bieten, offizielle WTA-Produkte – darunter auch Hello Kitty® – zu erwerben und das ganze Jahr über ihre Verbundenheit mit der Tour zum Ausdruck zu bringen.