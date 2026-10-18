WTA Finals: Svitolina bucht das Ticket, ein Platz ist noch offen

Mit Elina Svitolina hat die siebente Spielerin ihren Platz bei den WTA Finals, die in diesem Jahr in Indian Wells ausgetragen werden, gebucht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 15:08 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina kehrt zu den WTA Finals zurück

Ab dem kommenden Jahr wird die inoffizielle Tennis-Weltmeisterin ja in Charleston ermittelt, in wenigen Tagen dürfen die acht besten Frauen im Einzel und die acht besten Döpel-Paare aber noch schnell ins Tennis Paradise in Indian Wells. Und nachdem die drei Siegerinnen der Grand Sams in diesem Jahr (Mirra Andreeva und Linda Noskova je einmal Elena Rybalina gleich doppelt) längst fix dabei sind, hat es nun auch Elina Svitolina geschafft.

Für die Ukrainerin ist es die erste Teilnahme seit 2019. Im Jahr davor hatte Svitolina bei den WTA Finals den Titel geholt.

Dazu kommen noch Coco Gauff und Jessica Pegula sowie Aryna Sabalenka, die in diesem jähr bei den Majors stets zu den Enttäuschten zählte.

Ein Platz ist also noch offen für die große Abschlusssause - und um den streiten sich Karolina Muchova, Marta Kostyuk und Iga Swiatek. Letztere hätte in dieser Hinsicht in Wuhan einen großen Schritt tun könne, verlor allerdings mit gesundheitlichen Problemen ihr Halbfinale gegen Landsfrau Maja Chwalinska.

Eine Chance auf Punktezuwächse haben die Spielerinnen noch. Und diese wollen Marta Kostyuk und Iga Swiatek in Ningbo nutzen.

Hier das Stand im Race to Indian Wells