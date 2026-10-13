WTA Finals: Wer schnappt sich die letzten vier Tickets?

Vier Tickets sind vergeben, ebenso viele noch zu haben: Der Kampf um die letzten Plätze bei den WTA Finals geht in die entscheidende Phase.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 07:46 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff und Jessica Pegula werden in Indian Wells wohl dabei sein

Das Rennen um die Tickets für die WTA Finals sorgt auch 2026 wieder für Hochspannung, ist bislang doch erst die Hälfte aller Startplätze vergeben. Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva sind punktemäßig nicht mehr aus den Top acht zu verdrängen, darüber hinaus wird Wimbledon-Siegerin Linda Noskova beim Jahresendturnier in Indian Wells dank der Sonderregel für Grand-Slam-Champions sicher dabei sein.

Bleiben also vier Plätze, die in den kommenden Wochen noch zu ergattern sind. Die besten Karten haben aktuell die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Coo Gauff, die im Race fast 2000 Punkte vor der neuntplatzierten Ukrainerin Marta Kosytuk liegen. Während Pegula in dieser Woche beim WTA-1000-Turnier in Wuhan alles klarmachen kann, musste Titelverteidigerin Gauff ihren Start vor wenigen Tagen absagen.

Swiatek benötigt starken Endspurt

Anbrennen sollte für Gauff im Normalfall aber nichts mehr, wesentlich spannender wird es hinter der zweifachen Grand-Slam-Siegerin. Elina Svitolina und Karolina Muchova liegen derzeit auf Kurs Indian Wells, sollten sich in den kommenden Wochen aber keine frühen Niederlagen erlauben. Schließlich sind bis zu den WTA Finals, die am 8. November beginnen, noch einige Punkte zu vergeben.

Nach dem letzten 1000er-Turnier des Jahres in Wuhan geht es sowohl in Ningbo (19. bis 25. Oktober) als auch in Tokio (26. Oktober bis 1. November) um je 500 Punkte für die Siegerin. Weshalb sich neben Kostyuk auch die ehemalige Weltranglistenerste Iga Swiatek noch kleine Hoffnungen auf einen Platz in Indian Wells machen darf.

Das Einzel-Tableau in Wuhan

Der Stand im Race