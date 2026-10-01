WTA Wuhan: Erschöpfung - Coco Gauff zieht zurück

Coco Gauff wird nicht bei den Wuhan Open teilnehmen. Das gab die US-Amerikanerin kurz nach ihrem Aus in Peking bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2026, 19:14 Uhr

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© Getty Images

„Ich bin enttäuscht, dass ich aus Wuhan zurückziehen muss, vor allem als Titelverteidigerin", wird Gauff in einem Statement zitiert. “Ich spiele dort immer sehr gerne. Nach einem langen Jahr braucht mein Körper etwas Zeit, um sich auszuruhen und zu erholen. Ich freue mich darauf, nächstes Jahr wiederzukommen.”

Die Weltranglisten-Vierte verpasst damit zum ersten Mal seit langer Zeit ein Turnier der 1000er-Kategorie. Sie verliert dadurch auch 1.000 Punkte im WTA-Ranking.

Gauff: “Keine Energie”

Während ihrer Achtelfinalniederlage gegen Elise Mertens am Mittwoch hatte Gauff mit starken körperlichen Probleme zu kämpfen. "Ich habe keine Energie", sagte sie mehrfach in Richtung ihres Teams.

Gauff hatte in den vergangenen Tagen vor allem abseits des Platzes mit üblen rassistischen Beschimpfungen in den sozialen Medien zu kämpfen, nachdem sie in ihrem Match gegen die 16-jährige Lokalmatadorin Sun Xinran aufgrund einer Blendung der LED-Bande eine Punktwiederholung gefordert hatte. “Es ist wahnsinnig, wie viele rassistische Kommentare und Direktnachrichten ich deswegen bekommen habe. Aber ich bin weder eine Betrügerin noch eine Diebin”, sagte sie danach.

Die WTA kündigte Schritte gegen die Hasskommentare an. Auch Boris Becker sprang der 22-Jährigen zur Seite.

Gauff hatte die Wuhan Open 2025 mit einem Finalerfolg über Amanda Anisimova für sich entschieden.