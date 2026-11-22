Sloane Stephens kommt bei Villen-Einbruch glimpflich weg

Beim Einbruch in die Villa von Sloane Stephens, während ihrer Abwesenheit, konnte ihr „House-Sitting“-Personal die dilettantisch agierenden Täter in die Flucht schlagen, die voraussichtlich wenig später bei einem gleich gelagerten Delikt festgenommen wurden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 16:52 Uhr

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© Getty Images Auch im Privatleben setzt Sloane Stephens auf professionelles Personal.

Allein knapp 20 Millionen US-Dollar konnte die US-Amerikanerin Sloane Stephens in ihrer bisherigen Karriere an Preisgeld für sich verbuchen. Und so lässt es die US-Open-Siegerin von 2017 auch in ihrem Privatleben nicht am passenden Personal mangeln.

Als die 33-Jährige ihre Villa für einen Trip nach Cleveland verließ, wo sie einem NBA-Spiel der Cavaliers gegen die Chicago Bulls beiwohnte, engagierte sie sogenannte „House-Sitter“, die während ihrer Abwesenheit auf ihre Villa in Los Angeles aufpassten und deshalb auch dort übernachteten.

Gegen 21 Uhr suchten maskierte und schwarz gekleidete Einbrecher ihr Anwesen im Stadtteil Sherman Oaks auf, schlugen mit einem Brecheisen eine gläserne Eingangstür ein und verschafften sich dadurch Zutritt. Doch das Eindringen blieb nicht unbemerkt, wobei die im Haus befindlichen Hunde zu bellen begannen, wodurch die House-Sitter alarmiert wurden. Einer von Ihnen baute sich vor den Einbrechern auf, woraufhin sie erschrocken und ohne Beute die Flucht ergriffen.

Wie es aussieht, scheiterten die designierten Diebe womöglich kurze Zeit später ein zweites Mal. Knapp zwei Stunden später wurde in eine ähnlich edel ausgestattete Villa in den Hollywood Hills auf ähnliche Art und Weise eingebrochen. Erst schienen die Täter ungestört, da sich niemand außer Ihnen im Gebäude befand. Doch die Besitzer konnten den Einbruchs-Vorgang über im Haus installierte Kameras verfolgen und die Polizei rufen, welche die Täter in einer spektakulären Verfolgungsfahrt stellen konnte. Die Diebe waren dabei mit ihrem Fahrzeug verunglückt.

Unabhängig von der Tatsache, ob sich der Zusammenhang der beiden Taten herausstellen sollte, dürfte Stephens auch zukünftig auf das bewährte Personal beim House-Sitting zurückgreifen. Sportlich knüpft die ehemalige Nr. 3 der Welt wieder an ihre besseren Zeiten an. Von Position 1098 zum Start der Saison spielte sie sich mit dem kürzlich errungenen Titel beim ITF-W100-Turnier in Edmond/Oklahoma auf Position 116 im Ranking und steht damit kurz vor der Rückkehr in die Top 100.