WTA Awards 2026: Das sind die Nominierten - Lilli Tagger ist dabei!

Bei der Vergabe der Awards für die besten Saisonleistungen auf der WTA-Tour gibt es klare und weniger klare Favoritinnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 09:17 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Spielerin des Jahres:

Da würde man nun bis zu den WTA Finals gesagt haben, dass eigentlich alles auf Elena Rybakina hinausläuft. Schließlich hat die gebürtige Russin ja die beiden Titel bei den Australian Open und den US Open geholt. Und die Spitze der Weltrangliste von Aryna Sabalenka übernommen. Aber beim Saisonabschluss in Indian Wells hat Rybakina dann aufgrund einer Krankheit gefehlt. Und Mirra Andreeva konnte ihr zweites großes Championat neben dem Titel in Roland-Garros einfahren. Es könnte also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rybakina und Andreeva werden.

Darüber hinaus ist auch Sabalenka nominiert, schließlich konnte sie ja das Sunshine Double auf der Habenseite verbuchen. Ergänzt wird die Fünfer-Liset noch von Wimbledon-Siegerin Linda Noskova und Elina Svitolina, die bei den WTA Finals ja das Endspiel erreichen konnte.

Doppelpaarung des Jahres:

Ok. Machen wir uns da mal nichts vor: Alles andere als ein “Sieg” von Katerina Siniakova und Taylor Townsend wäre eine, nun ja, interessante, wiewohl nicht nachvollziehbare Wahl. Die Tschechin und die US-Amerikanerin haben sechs Titel geholt, darunter die Majors in Paris und New York, im Frühjahr auch noch das Sunshine Double und ganz am Ende die WTA Finals. Applaudieren dürfen da die anderen nominierten Paarungen: Aleksandra Krunic und Olga Danilina, Kristina Mladenovic und Guo Hanyu, Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani, und schließlich Sara Errani und Jasmine Paolini.

Am meisten verbesserte Spielerin des Jahres:

Das könnte andererseits spannend werden. Denn zum einen hat sich Marta Kostyuk ja dermaßen gesteigert, dass sie als Alternate sogar noch in die WTA Finals gerutscht ist. Andererseits hat aber auch Iva Jovic ihr Level noch einmal angehoben. Oder wie wäre es mit Alexandra Eala, die in der erweiterten Weltspitze angekommen ist? Dass die Wahl auf die weiteren Nominierten, nämlich Diana Shnaider oder Aussteigerin Sorana Cirstea fällt, ist dagegen eher unwahrscheinlich.

Newcomer des Jahres:

In dieser Kategorie kommt man wohl nicht an Maja Chwalinkska vorbei. Die Polin hat das Jahr an Position 146 der WTA-Charst begonnen, jetzt liegt sie in den Top 20. Verantwortlich dafür: der Finaleinzug bei den French Open und der Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan. Sara Bejlek hat auch eine gute Saison gespielt, in Abu Dhabi ein Turnier der 500er-Kategorie gewonnen. Auch nicht schlecht: Nikola Bartunkova, eine weitere junge Tschechin. Oder Lilli Tagger, die in Prag erstmals als Turniersiegerin auf der WTA-Tour angeschrieben hat. Die fünfte Spielerin auf dieser Liste ist Talia Gibson aus Australien.

Comeback-Spielerin des Jahres:

Die prominenteste Spielerin in dieser Kategorie ist sicherlich Qinwen Zheng, die chinesische Olympiasiegerin von 2024. Zheng hat eine starke zweite Saisonhälfte gespielt, die mit dem Turniersieg in Peking gekrönt wurde. Außerdem nominiert: Sonay Kartal, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu und Nadia Podoroska.