373 Doppelfehler: Coco Gauff stellt erneut Negativrekord der Saison auf

Coco Gauff beendet die Saison als Nummer vier der Welt. Doch eine Statistik trübt ihre starke Jahresbilanz. Zum dritten Mal in Folge produzierte die US-Amerikanerin mehr Doppelfehler als jede andere Spielerin auf der WTA-Tour.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 09:32 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff erlebte auch 2026 einige Tiefen

373 Doppelfehler in 65 Matches: Keine Spielerin auf der WTA Tour leistete sich 2026 mehr Aufschlagfehler als Coco Gauff (auf Platz zwei landete Jelena Ostapenko mit 315 Doppelfehlern). Damit führt die zweifache Grand-Slam-Siegerin bereits zum dritten Mal hintereinander eine wenig schmeichelhafte Rangliste an. 2025 waren es sogar 431 Doppelfehler, 2024 insgesamt 430 gewesen.

Immerhin zeigt der Vergleich, dass sich etwas bewegt. Im Schnitt produzierte Gauff 2026 noch 5,74 Doppelfehler pro Match. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 6,63, 2024 bei 6,06. Die Gesamtzahl sank ebenfalls deutlich. Von einer stabilen Aufschlagleistung ist die 22-Jährige damit allerdings noch weit entfernt.

WTA Finals: Acht Doppelfehler gegen Noskova

Auch bei den WTA Finals in Indian Wells blieb die Schwäche sichtbar. Gauff kam im Turnier auf durchschnittlich 7,3 Doppelfehler pro Partie. Besonders teuer wurde ihr der unsichere Aufschlag im zweiten Gruppenspiel gegen Linda Noskova, als der Amerikanerin ganze acht Doppelfehler bei ihrer Niederlage in zwei Sätzen gegen die Wimbledon-Siegerin.

Die Konsequenz war bitter. Mit einem Satzgewinn gegen Noskova hätte Gauff den Einzug ins Halbfinale geschafft. Stattdessen endete ihr Turnier bereits nach der Gruppenphase. Dort hätte sie auf die spätere Turniersiegerin Mirra Andreeva treffen können.

Weniger Doppelfehler – aber reicht das für die Weltspitze?

Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre lässt durchaus Fortschritte erkennen. Gauff hat ihre Fehlerquote gesenkt und bleibt trotz der Aufschlagprobleme eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Saison. Ihr Titel in Cincinnati und Platz vier im Jahresranking unterstreichen das.

Allerdings können gerade auf höchstem Niveau wiederkehrende Schwächen den Unterschied machen. Wer bei wichtigen Punkten mit dem zweiten Aufschlag kämpfen muss, setzt sich unnötig unter Druck und gibt Gegnerinnen zusätzliche Chancen. Gauff muss deshalb weiter an ihrer Aufschlagtechnik und der nötigen Konstanz arbeiten, wenn sie dauerhaft um die Nummer eins und die größten Titel mitspielen will.