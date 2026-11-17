Aryna Sabalenka: Nach dem "Sunshine Double" nur noch Frustration

Aryna Sabalenka wird das Tennisjahr 2026 an Position drei der WTA-Charts abschließen. Eigentlich eine starke Bilanz. Aber nicht nach den Ansprüchen der Belarussin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 11:05 Uhr

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Im Frühjahr lief es für Aryna Sabalenka in Indian Wells noch prächtig

Das Sunshine Double mit den Titeln in Indian Wells und Miami, dazu der Erfolg beim allerersten Turnier 2026 in Brisbane, zwei Endspiele bei Majors - what´s not to like? Nun: Wenn man einen sportlichen Lebenslauf wie Aryna Sabalenka mitbringt, dann fehlt hier mindestens ein großer Titel. Am liebsten natürlich bei einem der vier Majors. Im Zweifel aber dann halt auch bei den WTA Finals, die ja am Sonntag ihre Siegerin fanden. Und die hieß nach den Pleiten in den Gruppenspielen gegen Mirra Andreeva und Elina Svitolina nicht Aryna Sabalenka.

Das Muster bei diesen beiden Partien hat ja wieder ein bisschen dem entsprochen, was meisten Niederlagen von Sabalenka kennzeichnet: Eigentlich kann sie jede Gegner in dominieren. Aber mittlerweile scheint sich herumgesprochen zu haben, dass sich Resilienz gegen 28-Jährige auszahlt (wenn man die ausreichende spielerische Klasse mitbringt): weder hat sich Mirra Andreeva von einem 1:4 im ersten Satz gegen Sabaleka aus der Ruhe bringen lassen, noch Svitolina nach dem verlorenen zweiten Durchgang, als das Moventum ganz klar in Richtung von Sabalenka zu kippen schien.

Sabalenka verliert auf Rasen einen Satz mit 0:6

Am Ende sind es nur ganz wenige Partien im gesamten Jahr, bei denen eine Gegnerin so gut gespielt hat, dass sie nicht von einem partiellen oder totalen Einbruch von Sabalenka hätte profitieren müssen. Naomi Osaka in Wimbledon hat es etwa geschafft, das gesamte Match zu dominieren. Und Elena Rybakina spielt gegen Sabalenka ohnehin immer angstfrei auf - und hätte das Endspiel der Australian Open dennoch nicht zwingend gewinnen müssen.

Aber nach Miami war es mit den großen Siegen vorbei. Die übelste Niederlage setzte es wohl im Viertelfinale von Roland-Garros, als Sabalenka ein souverän geführtes Match gegen Diana Shnaider noch verlor - und zwar mit 0:6 im dritten Satz. Wie auch ein paar Tage später das Halbfinale von Berlin gegen Jessica Pegula. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber: Dass Sabalenka mit ihrem hervorragenden Aufschlag auf Rasen kein einziges Spiel in einem Satz gewinnt, das hatte wohl niemand auf seiner Bingo-Karte.

Was das für 2027 bedeutet? Gar nichts! Denn wenn sie sich nicht selbst aus einem Match nimmt, ist Aryna Sabalenka wohl immer noch die beste Spielerin der Welt. Oder doch alles? Die richtig guten Gegnerinnen wissen jedenfalls, dass ein Einbruch nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sogar eher wahrscheinlich ist.