WTA: Sara Bejlek - Klein, aber mit jeder Menge Kampfgeist

Mit nur 1,63 Metern mischt die Tschechin Sara Bejlek die Tenniswelt gehörig auf. Ihr Trainer Jakub Kahoun verrät, was die junge Tschechin so besonders macht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 15:59 Uhr

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© Getty Images Sara Bejlek war von Kindheit an eine richtige Kämpfernatur

Sara Bejlek hat 2026 ordentlich für Furore gesorgt. Die 20-jährige Tschechin stürmte vom hinteren Ende der Top 100 bis unter die besten 30 der Welt, holte ihren ersten WTA-Titel und bezwang sogar Aryna Sabalenka. Und das bei gerade einmal 1,63 Metern Körpergröße. Ihr Trainer Jakub Kahoun weiß, was seinen Schützling so gefährlich macht.

„Neben ihrer fantastischen Beinarbeit und ihrem Spielgefühl zeichnet sie etwas aus, das ich salopp so beschreibe: Sie hat Eier. Und das ist etwas, das man nicht lernen kann“, erklärte der 55-Jährige gegenüber iSport.cz. Gemeint sind Bejleks mentale Stärke und ihr Mut, die gerade in engen Matches den Unterschied ausmachen können.

Von Abu Dhabi bis Cincinnati

Der sportliche Durchbruch gelang Bejlek im Februar, als sie sich beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi durch die Qualifikation bis zum Titel kämpfte. Im Sommer folgte beim 1000er-Turnier in Cincinnati die nächste kleine Sensation: Nach Siegen über mehrere prominente Gegnerinnen, darunter die damalige Weltranglistenerste Sabalenka, war erst im Halbfinale gegen Coco Gauff Endstation.

Dass dieser Aufstieg kein Zufall ist, zeigt ein Blick zurück. Kahoun kennt Bejlek bereits seit ihrer Kindheit. Schon als Acht- oder Neunjährige ging sie nach einem Abendessen mit ihrem Vater von sich aus Bälle gegen eine Wand schlagen. „Da dachte ich mir schon: Moment, das ist interessant“, erinnert sich der Coach. Später zog Bejlek für bessere Trainingsmöglichkeiten nach Prag und wohnte sogar bei seiner Familie.

Die jahrelange Aufbauarbeit hat sich jedenfalls bezahlt gemacht. Bejlek zählt zu den großen Aufsteigerinnen der Saison 2026 und zeigt, dass im modernen Damentennis nicht nur die Körpergröße zählt. Sondern manchmal eben auch das, was ihr Trainer so unverblümt auf den Punkt gebracht hat.