WTA: Ons Jabeur plant Comeback für 2027

Ons Jabeur möchte nach ihrer Babypause auf die WTA-Tour zurückkehren. Die ehemalige Weltranglistenzweite peilt ein Comeback im kommenden Jahr an und denkt noch lange nicht ans Karriereende.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 14:46 Uhr

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© Getty Images

Ons Jabeur hat ihre Rückkehr auf die Tennisbühne fest im Blick. Die 32-jährige Tunesierin, die seit ihrem verletzungsbedingten Erstrunden-Aus in Wimbledon 2025 kein Match mehr bestritten hat, möchte im kommenden Jahr wieder auf der WTA-Tour antreten. Im Gespräch mit der Zeitung „The National“ erklärte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin, dass sie bereits an ihrem Comeback arbeite. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. „Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr zurückkomme. Ich weiß noch nicht genau, wann, aber hoffentlich sehr bald.“

Im April brachte Jabeur ihren ersten Sohn Elyan zur Welt und genießt seither ihre neue Rolle als Mutter. Die Rückkehr zum Leistungssport möchte sie entsprechend behutsam angehen. „Ich lerne meinen Körper gerade neu kennen. Nach der Geburt hat er sich ein wenig verändert“, erklärte die ehemalige Nummer zwei der Welt. An ihren sportlichen Ambitionen habe sich jedoch nichts geändert: „Ich werde definitiv zurückkommen und hoffe, noch einige Jahre auf der Tour spielen zu können, bevor ich tatsächlich aufhöre.“ Auch das Training hat Jabeur bereits wieder aufgenommen – ihr Sohn begleitet sie dabei gelegentlich.

Die fünffache WTA-Turniersiegerin hatte sich im Sommer 2025 nach anhaltenden Verletzungsproblemen und Erschöpfung vorerst vom Profitennis zurückgezogen. Während ihrer Auszeit eröffnete sie unter anderem eine eigene Tennis-Akademie in Dubai. Nun möchte sie es Spielerinnen wie Serena Williams, Naomi Osaka oder Elina Svitolina gleichtun, die nach der Geburt eines Kindes auf die Tour zurückgekehrt sind. Bis dahin steht allerdings die Familie im Mittelpunkt. „Ich genieße jeden Moment mit meinem Sohn“, sagte Jabeur, die lediglich über eine Sache scherzte: Ein bisschen mehr Schlaf wäre durchaus willkommen.