Emma Raducanu plant Comeback beim United Cup

Nachdem Emma Raducanu ihre Rückkehr auf die Tour beim Asien-Swing doch noch einmal verschieben musste, ist ihr Comeback gleich zum Start der neuen Saison geplant. So taucht die Britin mit ihrer Länderauswahl in der Meldeliste des United Cups auf.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 06:48 Uhr

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© Getty Images In Australien möchte Emma Raducanu beim United Cup ihr Comeback auf der Tour geben.

Durch die vorzeitige Beendigung der Saison aufgrund einer Stressfraktur im rechten Bein müssen die Raducanu-Fans ganze sechs Monate auf einen Turnierstart ihres Idols verzichten. Zuletzt schlug die Britin beim WTA-Turnier im Londoner Queen’s Club auf, wo sie bis ins Finale vordringen konnte, ehe sie im Anschluss daran das Heim-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon absagen musste. Gebannt verfolgte die Tennis-Community, wann die US-Open-Siegerin von 2020 wieder auf der Tour auftauchen würde. Doch trotz Auftauchen in den Meldelisten, wie zuletzt beim Asien-Swing, musste die 23-Jährige ihre Saison vorzeitig beenden.

Doch zum Start der neuen Saison scheint es endlich Licht am Ende des Tunnels zu geben. Wie nun bekannt wurde, taucht Raducanu auf der Meldeliste des United Cups auf, der Anfang Januar in den australischen Städten Perth und Sydney ausgetragen wird. Da die Rückkehr ihres Landsmanns Jack Draper aufgrund dessen chronischer Knochenprellung im linken Schlagarm noch auf sich warten lässt, wird Wimbledon-Halbfinalist Arthur Fery zusammen mit der Comebackerin an den Start gehen.

Große Namen bereits fix

Nach und nach kommen die Namen großer Spielerinnen und Spieler zum Vorschein, die beim United Cup an den Start gehen sollen. Fix verkündet wurde bereits das kanadische Team mit Felix Auger-Aliassime und Victoria Mboko, die ebenfalls nach langer Verletzungspause zurückkehren wird. Griechenland wird Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari ins Rennen schicken. Auch Polen mit Hubert Hurkacz und Maja Chwalinska darf man als Titelverteidiger durchaus auf der Rechnung haben. Ebenfalls auf der Meldeliste stehen bislang die Italiener Flavio Cobolli und Luciano Darderi, der US-Amerikaner Taylor Fritz sowie der Däne Holger Rune.