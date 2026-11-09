WTA Chennai: Magda Linette gewinnt Titel im nachgeholten Montagsendspiel

Magda Linette ist die Titelträgerin beim WTA-250er-Turnier in Chennai. Die Polin siegte im auf den heutigen Montag verlegten Endspiel gegen Titelverteidigerin Janice Tjen aus Malaysia mit 5:7, 6:1 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 09:35 Uhr

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© Getty Images Magda Linette ist die Siegerin des WTA-250er-Turniers in Chennai.

Am gestrigen Sonntag warteten beide Finalistinnen vergeblich auf ihren Einsatz. Zwar konnte das Doppelfinale über die Bühne gebracht werden, doch das Endspiel der Einzelkonkurrenz fiel dem Regen zum Opfer, wodurch sich die Organisatoren für eine Austragung am Montag entscheiden mussten.

Und so ging es mit einem Tag Verzögerung in das letzte Match des größten WTA-Turniers Indiens, in dem sich Magda Linette am Ende nach drei Sätzen den Titel erspielen konnte. Die im Turnier topgesetzte Tjen wurde ihrer Favoritenrolle im ersten Sat spät gerecht. Das Break zum 6:5 war der erste Aufschlagverlust einer Spielerin im gesamten Match.

Linette gelingt das Comeback

Die Nummer 75 der WTA-Weltrangliste konnte das positive Gefühl allerdings nicht mit in den zweiten Durchgang nehmen. Stattdessen durfte sich Magda Linette, im Turnier an Position drei gesetzt, nach einigen Minuten über eine komfortable Führung freuen und erspielte sich so den hochverdienten Satzausgleich.

Der dritte Satz wurde dann auch zum Nervenspiel. Das zeigte vor allem das sechste Spiel des finalen Durchgangs, in dem Magda Linette nach bereits fünf abgewehrten Chancen für Janice Tjen doch noch das Break kassierte und damit ihre komfortable 3:1-Führung aus der Hand gab. Doch Magda Linette schlug direkt im nächsten Spiel erneut zu und brachte diesen Vorsprung nun ins Ziel. Nach 2:44 Stunden Spielzeit stand die 34-Jährige als neue Titelträgerin in Chennai fest. Besser kann eine Woche kaum beginnen.

Magda Linette gewinnt damit ihren ersten Titel auf der WTA Tour nach über zwei Jahren. Im Juli 2024 triumphierte die Polin gegen Landsfrau Magdalena Frech im tschechischen Prag. Insgesamt kann Linette nun vier Titel auf der WTA Tour vorweisen. Die ehemalige Weltranglisten-19. rückt mit dem Erfolg in die Top 50 vor.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Chennai