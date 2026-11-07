WTA Finals: Zoff der Spielerinnen - Svitolina verhindert gemeinsames Foto

Bei den WTA Finals 2026 in Indian Wells sorgt ein Foto schon vor dem ersten Ballwechsel für Gesprächsstoff. Das traditionelle Gruppenfoto aller acht Teilnehmerinnen wurde nämlich offenbar gestrichen. Grund war Elina Svitolinas Weigerung, mit russischen und belarussischen Spielerinnen zu posieren.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 08:07 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva (li.) und Elina Svitolina (re.) haben sich schon seit Langem nichts mehr zu sagen

Unter dem Titel „Courtside Couture“ hat die WTA für die diesjährige Ausgabe der Finals in Indian Wells ein neues Konzept vorgestellt. Statt des gewohnten gemeinsamen Fotos aller acht Teilnehmerinnen sollen individuelle Porträts und kleinere Gruppenaufnahmen entstehen. Damit wolle der Verband die Persönlichkeit und den individuellen Stil der Spielerinnen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Doch hinter der kreativen Neuausrichtung steckt vermutlich mehr als nur eine neue Bildsprache. Medienberichten zufolge soll Elina Svitolinas abwehrende Haltung gegenüber russischen und belarussischen Spielerinnen eine Rolle gespielt haben. Die Ukrainerin lehnt seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf ihr Heimatland den Handschlag mit Gegnerinnen aus diesen Ländern ab und meidet auch gemeinsame Werbeauftritte.

Wenn Sport und Politik aufeinandertreffen

Die WTA Finals finden vom 8. bis 15. November im Indian Wells Tennis Garden statt. Acht Spielerinnen kämpfen dort um den prestigeträchtigen Saisonabschlusstitel. Doch wieder einmal rückt die Frage in den Vordergrund, wie weit politische Konflikte das gemeinsame Auftreten auf der Tour beeinflussen sollen. Da ein Foto ein öffentliches Symbol für Zusammengehörigkeit darstellt, kann eben auch die Entscheidung gegen ein solches Bild schnell zum Politikum werden.

Svitolina, Sabalenka und Andreeva in einer Gruppe

Besonders brisant ist die Konstellation bei den diesjährigen Finals, denn Svitolina trifft in der Gruppenphase auf die Russin Mirra Andreeva und die Belarussin Aryna Sabalenka. Komplettiert wird die Gruppe von der Tschechin Karolina Muchova. Das direkte Duell zwischen Svitolina und Andreeva ist für den 9. November angesetzt.

Andreeva bereits wegen Verhalten in der Kritik

Andreeva sorgte ihrerseits vor Turnierbeginn für Schlagzeilen. Bei einer Trainingseinheit mit Jessica Pegula wurde ein Gespräch der US-Amerikanerin mit ihrem Coach Mark Knowles versehentlich von einem Mikrofon aufgezeichnet. Pegula bezeichnete die junge Russin darin als „Diva“, die jemand auf den Boden der Tatsachen zurückholen müsse, und äußerte sich kritisch über den Einfluss von Andreevas Trainerin Conchita Martinez.