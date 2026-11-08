WTA Hong Kong: Liu feiert Titeldebüt mit Finalsieg gegen Eala

Im Endspiel des WTA-250-Turniers in Hong Kong besiegte die ungesetzte US-Amerikanerin Claire Liu die an Position 2 geführte Filipina Alexandra Eala in zwei Sätzen und belohnte sich dadurch, ohne Satzverlust im Turnierverlauf, mit ihrem ersten WTA-Titel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 11:06 Uhr

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© Getty Images Ohne Satzverlust sicherte sich Claire Liu ihren Premierentitel auf der WTA-Tour.

Die Strapazen der langen Saison waren bei Alexandra Eala und Claire Liu bereits zu Beginn des Endspiels beim WTA-250-Turnier in Hongkong ersichtlich, da beide Spielerinnen mit bandagiertem rechten Bein ins Rennen gingen.

Abermals unterstützt von den zahlreichen philippinischen Tennisfans erwischte die 21-jährige Eala den besseren Start und konnte sich im dritten Spiel den Aufschlag ihrer Gegnerin sichern. Doch die 26-jährige Liu hielt weiter an ihrer aggressiven Herangehensweise fest, attackierte die zweiten Aufschläge der Filipina konsequent und konterte mit dem direkten Re-Break. Nachdem sie ihrer linkshändigen Gegnerin das Service beim Stand von 4:3 ein weiteres Mal abnehmen konnte, besiegelte sie anschließend bei ihrer zweiten Möglichkeit die Satzführung.

Mit dem Momentum im Rücken übernahm Liu nun immer mehr das Ruder, servierte in entscheidenden Momenten weiterhin stark und war im zweiten Durchgang trotz der meist engen Spiele nicht mehr zu stoppen. Eala dagegen agierte immer ungeduldiger und hatte mit einer zunehmenden Fehlerquote zu kämpfen. Durch einen Vorhand-Fehler ihrer Gegnerin ins Netz fixierte Liu den 6:3, 6:0-Erfolg nach 93 Minuten.

Mit dem Finalerfolg sicherte sich die aktuelle Weltranglisten-102. Ihren ersten Titel auf WTA-Ebene und wird in die Top 70 zurückkehren. Bislang konnte die ehemalige Nr. 52 im Ranking zweimal auf 125er-Challenger-Ebene triumphieren.

Hier das Einzel-Tableau aus Hong Kong