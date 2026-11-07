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WTA Hongkong: Alexandra Eala und Claire Liu bestreiten Finale

Publikumsliebling Alexandra Eala hat beim WTA-250-Turnier in Hongkong das Finale erreicht. Dort trifft sie auf Claire Liu.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 13:09 Uhr

Alexandra Eala steht im Finale
© Getty Images
Alexandra Eala steht im Finale

Alexandra Eala greift beim WTA-250-Turnier in Hongkong nach dem Titel. Die 21-Jährige von den Philippinen setzte sich in der Vorschlussrunde gegen die Griechin Maria Sakkari nach hartem Kampf mit 7:5, 3:6 und 6:4 durch.

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Eala ließ sich dabei auch von mehreren Regenunterbrechungen nicht aus der Ruhe bringen. “Ich bin sehr glücklich, dass ich aus diesen als bessere Spielerin zurückgekommen”, sagte die Weltranglisten-17. Im Endspiel trifft Eala, die im Sommer in Washington ihren bislang einzigen Titel gewann, auf Claire Liu.

Liu gewann das erste Halbfinale des Tages gegen Alexandra Shubladze mit 7:5 und 6:4. Für die Nummer 102 der Welt geht es am Sonntag um ihren Premierentitel auf der Tour.

Das Einzel-Tableau in Hongkong

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Samstag
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