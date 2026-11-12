Kerber mit Tennis-Talenten auf dem Platz

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber steht erstmals als Mentorin für den Deutschen Tennis Bund (DTB) auf dem Platz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 13:51 Uhr

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© Getty Images Angelique Kerber bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Die einstige Weltranglistenerste arbeitet in dieser Woche an der Seite von Bundestrainer Torben Beltz in ihrer Akademie im polnischen Puszczykowo mit deutschen Talenten. Mit dabei sind Tessa Brockmann, Ella Seidel, Josy Daems, Lola Giza, Ida Wobker, Milena Steinkamp und Emily Eigelsbach; sie sollen von Kerbers Erfahrung profitieren.

"Als Mentorin beim DTB möchte ich etwas davon an die nächste Generation weitergeben", sagte die 38-Jährige: "Mir ist wichtig, den jungen Spielerinnen zuzuhören und mit ihnen darüber zu sprechen, was mir in den entscheidenden Momenten meiner Karriere geholfen hat."

Beltz betonte, wie wertvoll die gemeinsame Zeit mit Kerber ist. "Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es braucht, um sich Schritt für Schritt an die Weltspitze heranzuarbeiten", so der einstige Kerber-Coach.

Kerber gewann in ihrer erfolgreichen Karriere die Australian Open, die US Open und in Wimbledon. 2024 beendete sie nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere. Aktuell tun sich die deutschen Frauen im Spitzenbereich schwer. Nummer eins ist derzeit Tamara Korpatsch als 62. der WTA-Rangliste. Der DTB hat sich auf die Fahne geschrieben, sowohl bei den Männern als auch Frauen wieder mehr Profis in den Spitzenbereich zu bringen.