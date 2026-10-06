Boris Becker feiert Coco Gauff für Rassismus-Konter

Coco Gauff wurde nach ihrer Drittrundenpartie in Peking Opfer rassistischer Kommentare. Unterstützung erhielt die US-Amerikanerin von Boris Becker.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 14:59 Uhr

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Coco Gauff steht im Peking-Achtelfinale

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff (USA) hat beim WTA-Turnier in Peking für einen Konter gegen rassistische Attacken nachdrückliche Rückendeckung von der deutschen Tennisikone Boris Becker erhalten. "Geh weiter mit erhobenem Kopf", schrieb Becker bei X. Gauff hatte sich gegen rassistische Nachrichten gewehrt, die sie nach ihrem Match gegen die Chinesin Sun Xinran (16) erhielt.

Auslöser der Angriffe war offenbar eine strittige Szene im ersten Satz gewesen. Die 22-Jährige forderte nach einem Punktverlust mit erhobener Hand die Wiederholung eines Punktes, weil die LED-Banden sie geblendet hatten. Die Überprüfung der Situation bestätigte den Standpunkt Gauffs, die gegen ihre mitgenommen wirkende Kontrahentin kurz darauf den Satz und später auch das Match gewann.

Gauff: “Bin weder eine Betrügerin noch eine Diebin”

Man könne sie nicht mögen und bezüglich des umstrittenen Punktes auch anderer Meinung sein, ohne rassistisch zu sein, schrieb Gauff auf ihrem X-Kanal: "Es ist wahnsinnig, wie viele rassistische Kommentare und Direktnachrichten ich deswegen bekommen habe. Aber ich bin weder eine Betrügerin noch eine Diebin." Gauff schrieb fassungslos: "Es ist merkwürdig, dass ich Hass dafür bekomme, dass ich die Regeln befolge."

Becker feierte die Topspielerin für ihre Courage. "Du bist eine stolze schwarze Frau, und wir lieben Dich. Kümmere Dich nicht um die Kommentare dieser ignoranten, dummen Leute und schau sie Dir nicht an", schrieb der dreimalige Wimbledonsieger an die Adresse der Weltranglistenvierten.