WTA Peking: Gauff, Svitolina und Mertens komplettieren Achtelfinale

Coco Gauff, Elina Svitolina und Elise Mertens haben spät am Montag das Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Peking erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 17:45 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff gewann in zwei Sätzen

Coco Gauff ist beim WTA-1000-Turnier in Peking als letzte Spielerin ins Achtelfinale eingezogen. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin gewann ihre Drittrundenpartie gegen die erst 16-jährige chinesische Lokalmatadorin Xinran Sun nach Anlaufschwierigkeiten souverän mit 7:5 und 6:1.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Gauff mit Elise Mertens zu tun. Die Belgierin schlug die Lettin Jelena Ostapenko in einer umkämpften Begegnung mit 6:2, 3:6 und 6:3.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Elina Svitolina, die sich gegen Maria Sakkari mit 6:4 und 7:5 behauptete. Für die Ukrainerin geht es nun gegen Ann Li, der gegen Belinda Bencic ein klarer 6:4 und 6:3-Sieg gelang. Einer Überraschung entkam am Montag hingegen die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek.

Das Einzel-Tableau in Peking