WTA Peking: Swiatek gelingt Mega-Comeback, auch Jovic und Zheng weiter

Iga Swiatek, Iva Jovic und Qinwen Zheng sind am Montag beim WTA-1000-Turnier in Peking ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 11:09 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek drehte das Match gegen Donna Vekic

Iga Swiatek hat nach einem Kraftakt das Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Peking erreicht. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin aus Polen lag in ihrer Drittrundenpartie gegen Donna Vekic bereits mit 4:6 und 2:5 zurück, siegte nach 2:40 Stunden Spielzeit letztlich aber doch noch in drei Sätzen.

“Ich war natürlich vom Spielstand her in einer schlechten Lage und wusste nach dem ersten Satz nicht so recht, was ich ändern sollte, um besser zu spielen”, sagte Swiatek, die im zweiten Satz zwei Breaks aufholte, nach dem 4:6, 7:6 (0) und 6:2-Sieg. “Ich musste einfach noch eine Schippe drauflegen, weil sie wirklich gut gespielt hat und diese Chancen genutzt hat, die ich im ersten Satz nicht verwertet habe.”

Li fegt über Bencic hinweg

Im Achtelfinale trifft Swiatek auf Youngster Iva Jovic. Die 18-jährige US-Amerikanerin besiegte Kamilla Rakhimova am Montag mit 6:1 und 7:5. Auch Jovics Landsfrau Ann Li erreichte durch einen überraschend klaren 6:4 und 6:3-Erfolg über die Schweizerin Belinda Bencic die Runde der letzten 16.

Grund zur Freude gab es am Montag auch für die chinesischen Fans. Lokalmatadorin Qinwen Zheng rang die Tschechin Marie Bouzkova in einer engen Partie mit 7:6 (3), 4:6 und 7:5 nieder. Im Achtelfinale bekommt es die Olympiasiegerin von Paris mit Alina Charaeva zu tun. Die Armenierin ließ auf die Sensation gegen die Weltranglistenerste Elena Rybakina einen 6:4 und 6:1-Erfolg über Sonay Kartal folgen.

Das Einzel-Tableau in Peking