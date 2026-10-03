WTA Peking: Rybakina verliert erstes Match als Nummer eins

Elena Rybakina hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking ihr erstes Match als Nummer eins der Welt verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 17:06 Uhr

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© Getty Images "Hallo, ich bin's, Eure neue Nummer eins!" - Elena Rybakina zuletzt bei den US Open in New York

Überraschung beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking: Denn US-Open-Siegerin Elena Rybakina musste sich Alina Charaeva mit 6:3, 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Für die Kasachen war es das erste Match als Nummer eins, Rybakina schloss damit das Spielgeschehen am Samstag auch ab.

Ansonsten verlief dieser Spieltag für die Favoritinnen mehr oder minder ausgezeichnet. Lediglich Leylah Fernandez, die zuletzt in Singapur den Titel geholt hatte, musste sich in der chinesischen Hauptstadt schon wieder aus dem Einzel-Tableau verabschieden. Fernandez verlor gegen Kamila Rakhimova mit 2:6, 6:4 und 3:6.

Gauff müht sich, Swiatek sicher weiter

Weitergekommen ist dagegen Titelverteidigerin Coco Gauff. Auch wenn sich die US-Amerikanerin gegen Camila Osorio über drei Sätze quälen musste. Gauff trifft in Runde drei auf die junge Chinesin Xinran Sun, die in dieser Woche ihr Debüt auf der WTA-Tour gibt.

Ebenfalls erfolgreich sind Iga Swiatek und Elina Svitolina gestartet. Swiatek gewann gegen Xinyu Gar mit 6:2 und 6:3, Svitolina gelang gegen Katerina Siniakova eine kleine Revanche für das verlorene Endspiel im Billie Jean King Cup, wo die Ukraine der Tschechischen Republik ja unterlegen war. Allerdings ist Siniakova dort nur als Doppel-Expertin Gewehr bei Fuß gestanden und im Einzel nicht zum Einsatz gekommen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking