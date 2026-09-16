WTA: Finals bekommen ab 2027 eine neue Heimat

Die WTA hat die Zukunft ihres Saisonfinales geklärt: Von 2027 bis 2029 werden die WTA Finals in Charlotte ausgetragen. Gleichzeitig verlegt die Frauen-Tour ihren weltweiten Hauptsitz nach North Carolina.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 17:44 Uhr

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© Getty Images Die WTA Finals werden ab 2027 in Charlotte, USA, ausgetragen

Die WTA Finals werden nach Jahren mit wechselnden Austragungsorten wieder dauerhaft sesshaft. Von 2027 bis einschließlich 2029 kämpfen die besten Einzelspielerinnen und Doppel-Teams der Saison in Charlotte um die Titel. Gespielt wird im Spectrum Center, der rund 20.000 Zuschauer fassenden Heimstätte des NBA-Teams Charlotte Hornets. Die Entscheidung fiel nach einem internationalen Bewerbungsprozess.

Damit setzt die WTA zugleich verstärkt auf die USA. Bereits 2026 kehrt das Saisonfinale nach Indian Wells zurück, Charlotte soll nun aber mehr als nur der nächste Austragungsort sein. „Wir haben nicht nur eine Gastgeberstadt gefunden“, erklärte WTA-Vorsitzende Valerie Camillo. Vielmehr sehe man Partner, mit denen sich langfristig „eine echte Heimat für die Finals und die WTA“ entwickeln lasse.

Ewige Wanderschaft vorerst beendet

Die Zusammenarbeit geht deshalb weit über eine Turnierwoche pro Jahr hinaus. Auch der globale Hauptsitz der WTA wird nach Charlotte übersiedeln. Ausschlaggebend für die Wahl der Stadt waren laut Tour unter anderem die vorhandene Sport-Infrastruktur, das wirtschaftliche Umfeld und die Unterstützung durch regionale Partner. Neben dem Spectrum Center soll während der Finals auch das Charlotte Convention Center für zusätzliche Veranstaltungen genutzt werden.

Sportlich bleibt am bekannten Konzept festgehalten. Über das Race qualifizieren sich die besten Spielerinnen und Doppel-Paarungen der Saison für das Jahresendturnier. Im Einzel wird um die Billie Jean King Trophy gespielt, im Doppel um die nach Martina Navratilova benannte Trophäe. Die WTA möchte die Finals künftig allerdings noch stärker als eines der großen jährlichen Events im internationalen Frauensport positionieren.

Charlotte beendet damit vorerst auch die Wanderschaft des Saisonhöhepunkts. In den vergangenen zwei Jahrzehnten gastierten die Finals in zahlreichen Städten und Ländern. Nach dem Zwischenstopp in Indian Wells 2026 beginnt ein Jahr später die neue Ära in North Carolina.