Elena Rybakina: Heimlich, still und erfolgreich

Elena Rybakina setzte sich am Samstag gegen Aryna Sabalenka im Endspiel der WTA Finals in Riad durch. Die Kasachin ist eine Überraschungssiegerin und liebt diese Rolle ganz besonders.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 08:10 Uhr

Elena Rybakina als Titeltipp für die diesjährigen WTA Finals wäre eine gewagte Prognose gewesen. Die Kasachin qualifizierte sich kurzfristig für das Jahresendturnier in Riad. Die Favoritenrolle lag definitiv bei anderen Spielerinnen. Beispielswiese bei Finalgegnerin Aryna Sabalenka.

Doch die Weltranglistenerste muss weiter auf ihren ersten Triumph bei den Finals warten. Denn Elena Rybakina machte mal wieder ganz typisch ihr Ding. Nicht nur der Serve der Wimbledonsiegerin von 2022 ist gefürchtet, auch die Unbekümmertheit mit der die 26-Jährige agiert. Wenn es gut läuft. Und gut lief es bei Rybakina in dieser Woche definitiv. Ungeschlagen geht die Weltranglistensechste aus dem Turnier.

Rybakina mit starker Bilanz gegen Nummer eins

Elena Rybakina schlägt immer dann (im wahrsten Sinne des Wortes) besonders befreit auf, wenn eigentlich niemand mit ihr so sichtig rechnet. Das war schon bei ihrem Triumph in Wimbledon so. Und das war auch im Herbst dieses Jahres der Fall, als im chinesischen Ningbo der Titel das Ticket zu den Finals löste.

Mit dem finalen Triumph gegen Aryna Sabalenka, es war Rybakinas achter Erfolg gegen eine amtierende Nummer eins der Weltrangliste in 14 Matches, steht die zurückhaltende Rechtshänderin mit Saisonbeginn mehr im Fokus. Das gehört keineswegs zu ihren Vorlieben. Als Tipp sind also vielleicht zunächst andere Spielerinnen geeignet.