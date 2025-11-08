WTA Finals: Rybakina schlägt im Finale Sabalenka und holt erstmals den Titel

Elena Rybakina hat sich mit einem 6:3 und 7:6 (0) gegen Aryna Sabalenka erstmals den Titel bei den WTA Finals geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 19:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina ist die neue WTA-Weltmeisterin

Hier die Partie zum Nachlesen im Liveticker.

Elena Rybakina hat sich als letzte Spielerin für die WTA Finals qualifiziert. Und dann mit einem Durchmarsch erstmals den Titel beim Saisonabschluss in Riad geholt. Im Endspiel gewann Rybakina gegen Aryna Sabalenka mit 6:3 und 7:6 (0).

Die Weltranglisten-Erste muss damit auf ihren ersten Erfolg bei den WTA Finals warten. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka im Finale gegen Coco Gauff verloren.

Rybakina hatte sich zunächste in der Gruppe mit Amanda Anisimova, Iga Swiatek und Madison Keys (inkl. Ersatzfrau Ekaterina Alexandrova) durchgesetzt. Im Halbfinale hatte die Wimbledonsiegerin von 2022 dann gegen Jessica Pegula gewonnen.