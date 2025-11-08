WTA Finals live: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina spielen im Finale der WTA Finals um den letzten großen Titel des Jahres. Das Match in Riad gibt es ab 17:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 11:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Aryna Sabalenka und Elena Rybakina kennen sich bereits aus 13 direkten Duellen auf der Tour.

Aryna Sabalenka musste am Freitagabend gegen Amanda Anisimova über drei harte Sätze gehen, um den Finaleinzug bei den WTA Finals 2025 feiern zu können. Elena Rybakina siegte in zwei Sätzen gegen jessica Pegula und kann, wie Sabalenka auch, nun zumersten mal in der Karriere die Trophäe beim Jahresendturnier gewinnen.

Insgesamt trafen beide Spielerinnen bisher in 13 Begegnungen aufeinander. Acht Partien entschied Sabalenka für sich,die auch das letzte Aufeinandertreffen im Viertelfinale im chinesischen Wuhan in zwei Sätzen gewann. Auch in Cincinnati (Zweisatzsieg Rybakina) und in Berlin (Dreisatzsieg sabalenka) kam es in diesem Jahr zu direkten Duellen.

Sabalenka vs. Rybakina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina gibt es ab ca.17:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.