Endspiel gegen Sabalenka: Rybakinas Schulter könnte das Duell entscheiden

Elena Rybakina spielt am heutigen Samstag im Endspiel der WTA Finals gegen Aryna Sabalenka um den letzten großen Titel des Jahres. Sorge bereitet der Kasachin die Schulter, die schon im Halbfinale gegen Jessica Pegula Probleme bereitete.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 11:44 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ging bereits mit Schulterproblemen in das Match gegen Jessica Pegula.

Im Endspiel zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina erwarten die Fans ein hochklassiges Duell. Doch die mit einem Tape versehene rechte Schulter von Rybakina schmerzte im Halbfinalduell gegen Jessica Pegula immer wieder. Nach dem Match zeigte sich die Wimbledonsiegerin von 2022 wenig zuversichtlich, dass über Nacht eine gravierende Besserung zu erwarten ist.

„Hoffentlich bleibt es bis morgen gleich oder wird etwas besser“, sagte die Kasachin einige Zeit nach ihrem Halbfinalmatch am Mikrofon beim TV-Sender Sky. Eindeutige Worte, die die Hoffnung auf ein Duell auf Augenhöhe schwinden lassen. Bleibt zu hoffen, dass Rybakina trotz der Schmerzen ähnlich beweglich agieren kann, wie sie es im Match gegen Jessica Pegula konnte.

Rybakina und Sabalenka mit starken Duellen

Denn gegen die Weltranglistenerste wird Elena Rybakina nur dann eine Chance haben, wenn sie hundertprozentig fit in den finalen Schlagabtausch gehen kann. Dass beide Kontrahentinnen auf höchstem Niveau für Verzückung in der Tenniswelt sorgen können, zeigte beispielweise das Endspiel bei den Australian Open im Jahr 2023. Sabalenka siegte in drei Sätzen gegen Rybakina. Das Match gilt als eines der besten Duelle im Frauentennis der letzten Jahre.

Rybakina gehört zu den stärksten Aufschlägerinnen der WTA Tour. Sollten die Schmerzen in der Schulter noch weiter zunehmen, dürfte aus dem erhofften Showdown eine sehr einseitige Vorstellung werden. Die Physios der Kasachin dürften eine lange Nacht hinter sich haben.