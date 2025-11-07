WTA Finals: Rybakina nach Sieg gegen Pegula erste Finalistin

Elena Rybakina ist mit einem 4:6, 6:4 und 6:3 gegen Jessica Pegula als erste Spielerin in das Endspiel der WTA Finals in Riad eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 18:41 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina steht nach dem Sieg über Jessica Pegula im Endspiel der WTA Finals.

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Matches in der Gruppenphase der WTA Finals mögen großteils glatte Ergebnisse gebracht haben. Das erste Halbfinale in Riad 2025 hatte es aber in sich. Denn Elens Rybakina und Jessica Pegula lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe.

Und dann war es ausgerechnet ein Spiel, das Pegula eigentlich schon gewonnen hatte, das die Vorentscheidung brachte. Beim Stand von 3:4 servierte die US-Amerikanerin auf den erneuten Ausgleich, musste nach einem 40:15 aber doch noch ihren Aufschlag abgeben. Rybakina, eine der besten Aufschlägerinnen im WTA-Zirkus, wusste den Vorteil zu nutzen.

Der Finaleinzug der Wimbledonsiegerin von 2022 ist umso bemerkenswerter, als dass Rybakina als allerletzte Spielerin den Einzug in die Finalrunde in Riad geschafft hatte.

Die zweite Finalistin wird in der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova ermittelt. Die beiden standen sich in diesem Jahr ja schon in Wimbledon (Siegerin Anisimova) und im Endspiel der US Open (Siegerin Sabalenka) gegenüber.

