tennisnet.com WTA WTA Finals

WTA Finals live: Elena Rybakina vs. Jessica Pegula im TV, Livestream und Liveticker

Elena Rybakina und Jessica Pegula spielen heute um den Einzug ins Endspiel der WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 18:24 Uhr

tennisnet.com Live Ticker

[Aktualisieren]
Jessica Pegula und Elena Rybakina trafen auch 2023 bei den WTA Finals im mexikanischen Cancun aufeinander.
© Getty Images
Jessica Pegula und Elena Rybakina trafen auch 2023 bei den WTA Finals im mexikanischen Cancun aufeinander.

Erst am gestrigen Nachmittag löste Jessica Pegula mit einem Sieg gegen Jasmine Paolini das Ticket für das Halbfinale. Dabei gab es anshcließend Schützenhilfe von Aryna Sabalenka, die Coco Gauff besiegte und so der US-Amerikanerin die heutige Teilnahme bescherte. Elena Rybakina musste als Gruppensiegerin weniger zittern, zog die Kasachin doch ungeschlagen in die Runde der letzten vier Spielerinnen ein.

Im direkten Vergleich hat Jessica Pegula mit drei Siegen und zwei Niederlagen die Nase vorne. Das letzte Duell beim Billie Jean King Cup ging im September jedoch an Rybakina. Auf der Tour trafen beide Kontrahentinnen zum Auftakt der WTA Finals 2023 aufeinander. Dort siegte Pegula in zwei Sätzen.

Rybakina vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Elena Rybakina und Jessica Pegula gibt es ab 16:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Rybakina Elena
Pegula Jessica

von tennisnet.com

Freitag
07.11.2025, 17:44 Uhr
zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 18:24 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Rybakina Elena
Pegula Jessica