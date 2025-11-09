Elena Rybakina verweigert bei Zeremonie Foto mit WTA-CEO

Bei den WTA-Finals feierte Elena Rybakina den bedeutendsten Titel nach ihrem Wimbledon-Erfolg 2022. Bei der Siegerehrung folgte seitens der Kasachin eine Retourkutsche gegenüber der WTA bzgl. der Geschehnisse um ihrem Coach Stefano Vukov.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 14:11 Uhr

© Getty Images Das Siegerinnen-Foto von Elena Rybakina in Riad gab es nur ohne die CEO der WTA.

Die WTA-Finals sind das ultimative Highlight der Damen-Tour, die zum bereits zweiten Male im saudi-arabischen Riad ausgetragen wurden. Dabei konnte die Kasachin Elena Rybakina den Titel in einem hochklassigen Finale den Titel gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka erringen.

Und so wollte sich auch die CEO der Spielerinnen-Vereinigung die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich fotografisch mit der Siegerin verewigen und die Bilder werbewirksam weltweit kursieren zu lassen. Doch da hatte die US-Amerikanerin die Rechnung nicht mit der Triumphatorin gemacht.

Aufgrund der Ereignisse um ihren Trainer Stefano Vukov, der von der WTA für mehrere Monate aufgrund seines umstrittenen Coaching-Methoden suspendiert wurde, verweigerte die Kasachin das gemeinsame Foto mit der Funktionärin und verlieh dadurch ihrem Unmut bzgl. der Vorgehensweise der Spielerinnen-Vereinigung in der Causa um ihren Übungsleiter. Nur die unterlegene Finalistin Sabalenka stellte sich dem Foto-Termin mit der Funktionärin.

Schon bei den Australian Open hatte Rybakina bei einer Pressekonferenz verdeutlicht, dass sie mit der Vorgehensweise bzgl. der Sperre von ihrem Trainer in keinster Weise einverstanden war und dass dieser sie nie misshandelt hätte. Den Worten in Australien ließ die WTA-Weltmeisterin nun Taten auf dem Court in Saudi-Arabien folgen.