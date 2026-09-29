WTA Finals: Aryna Sabalenka offiziell qualifiziert

Aryna Sabalenka ist offiziell bei den WTA Finals in Indian Wells dabei.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 17:48 Uhr

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© Getty Images

Die Weltranglisten-Zweite - und ja, das klingt erst mal ungewohnt - ist neben Elena Rybakina, seit den US Open die Nummer 1, sicher beim Jahresabschlussturnier der WTA dabei. Das gab die WTA heute bekannt.

Rybakina hat aktuell 7.492 Zähler auf dem Konto, Sabalenka folgt mit 6.485 Zählern.

Für die Belarussin ist 2026 eine für ihre Verhältnisse unzureichende Saison - ohne Majortitel. Zwei Mal hatte ihn ihr Rybakina weggeschnappt, bei den Australian Open und US Open. Sabalenka indes hatte sich im Frühjahr das Sunshine Double mit den Siegen in Indian Wells und Miami gesichert.

Und nach Indian Wells geht's nun erneut, vom 8. bis 15. November trägt man hier die WTA Finals aus, nachdem der Vertrag mit Riad vorzeitig aufgelöst worden war (was die WTA wohl vor einige Geldsorgen stellt).

Beste Chancen auf eine zweite Reise in diesem Jahr in die kalifornische Wüste haben aktuell auch Jessica Pegula (5.825 Punkte), French-Open-Siegerin Mirra Andreeva (5.722) und Coco Gauff (5.654). Dahinter vervollständigen Elina Svitolina (4.809 Punkte), Karolina Muchova (4.400) und Wimbledonsiegerin Linda Noskova (4.234) die aktuellen Top 8 das Race to the WTA Finals.

Verfolgt werden sie in erster Linie von Marta Kostyuk und Iga Swiatek, mit einigem Abstand folgt dann Iva Jovic.

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