Geht der WTA-Tour das Geld aus?

Die finanziellen Mittel der WTA scheinen etwas knapp bemessen zu sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 12:47 Uhr

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Das berichtet der britische Telegraph.

In einem Meeting im Rahmen der US Open in New York nämlich seien die aktuell und voraussichtlichen Zahlen vorgestellt worden, und da scheint es nicht allzu rosig auszusehen. So stehen im Jahr 2026 Verbindlichkeiten von 23 Millionen US-Dollar im Raum - und damit nur noch Reserven von 15 Millionen US-Dollar.

Entscheidend für die kritische Finanzlage: die vorzeitige Beendigung der Vereinbarung, die WTA Finals in Riad stattfinden zu lassen - eigentlich wären sie in diesem Jahr noch dort ausgetragen worden. In Saudi-Arabien aber findet ab 2028 ein ATP-Masters-Turnier statt, dieses scheint wohl attraktiver zu sein für die Entscheider. Die WTA Finals in diesem Jahr finden daher in Indian Wells statt, die Kosten dafür aber muss die WTA zum größten Teil selbst stemmen.

Zudem hatte die WTA in 2023 einen Deal mit Luxemburger Finanzinvestor CVC Capital Partners geschlossen, für einen 20-prozentigen Anteil sollte sie 150 Millionen US-Dollar erhalten. 2027 endet dieser Fünf-Jahres-Deal mit den letzten 30 Millionen US-Dollar an Einkünften.

Außerdem gebe die WTA jährlich einen großen Zuschuss für die Combined-Events wie Madrid und Miami aus, um das Preisgeld aufzustocken. Denn die Turniere selbst setzen hier nur mit 40 Prozent des Preisgeldes der Männer an.

Valerie Camillo, die neue WTA-Chefin (und Nachfolgerin von Steve Simon), wird sich also etwas einfallen lassen müssen.

An prominenten Namen und Duellen mangelt es im Damenbereich eigentlich nicht. Bei den US Open standen erstmals seit 1975 die vier topgesetzten Frauen im Halbfinale eines Majorturniers, speziell das Viertelfinale zwischen Coco Gauff und Mirra Andreeva hatte hier für Gänsehautmomente gesorgt. Mit Aryna Sabalenka und Elena Rybakina stehen zudem die aktuelle und künftige Nummer 1 der Welt im Endspiel.