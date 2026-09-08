Russischer Angriff: Svitolinas Padelclub in Kiew beschädigt

Der Padelclub von Elina Svitolina in Kiew ist nach einem russischen Angriff schwer beschädigt worden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 23:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elina Svitolina zuletzt bei den US Open

Die Weltranglistenneunte veröffentlichte auf Instagram mehrere Bilder der teilweise zerstörten Anlage, bei der Teile der Hallendecke eingestürzt sind. Zudem ist ein Brand zu sehen.

Mit der Nachricht wolle sie "unsere internationalen Partner und Freunde erreichen, die uns, die ukrainischen Athleten, auf internationaler Bühne unterstützen" und "um Unterstützung und konkrete Aktionen bitten, die helfen können, den Aggressor zu stoppen", schrieb Svitolina. Laut ihren Angaben seien bereits 776 ukrainische Athleten und Sport-Offizielle durch den russischen Angriffskrieg gestorben sowie 942 Sportstätten in der Ukraine beschädigt oder zerstört worden.

Svitolina war bei den derzeit laufenden US Open in New York im Einzel in der dritten Runde ausgeschieden. Mit ihrem französischen Ehemann Gael Monfils erreichte sie im Mixed-Doppel das Halbfinale.