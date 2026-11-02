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WTA Finals: So sehen die Lostöpfe aus

Kommende Woche steigt mit den WTA Finals in Indian Wells das letzte Saison-Highlight bei den Frauen. Die Auslosung findet bereits am Dienstag (Ortszeit) statt.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 14:04 Uhr

Elena Rybakina und Aryna Sabalenka führen das Feld an
© Getty Images
Elena Rybakina und Aryna Sabalenka führen das Feld an

Mit der Veröffentlichung der neuen Weltrangliste am Montag stehen auch die Lostöpfe für die WTA Finals (8. bis 15. November) fest. Angeführt wird das Feld in Indian Wells von Elena Rybakina, die das Jahr unabhängig von ihrem Resultat in der kalifornischen Wüste als Nummer eins abschließen wird. Als Nummer zwei geht Aryna Sabalenka ins Rennen.

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Rybakina und Sabalenka werden jeweils eine Gruppe anführen und können damit frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen. Den zweiten Topf bilden French-Open-Siegerin Mirra Andreeva und Coco Gauff, die ihre Landsfrau Jessica Pegula im Ranking überholte und damit auf eine etwas leichtere Gruppe hoffen darf.

Rybakina startet als Titelverteidigerin

Pegula und Elina Svitolina sind in Pot drei, den vierten Topf bilden Karolina Muchova und Wimbledon-Champion Lina Noskova. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe kommen ins Halbfinale, wo in Kreuzspielen die beiden Finalistinnen ermittelt werden.

Die Auslosung der zwei Gruppen findet am Dienstag um 15 Uhr Ortszeit (Mitternacht MEZ) statt. Titelverteidigerin ist Rybakina, die im Vorjahr das Endspiel in Riad gegen Sabalenka in zwei Sätzen gewann. Und damit den Grundstein für den Sturm an die Weltranglistenspitze legte.

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Montag
02.11.2026, 19:00 Uhr
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