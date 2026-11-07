WTA Finals: Titelverteidigerin Elena Rybakina sagt kurzfristig ab

Paukenschlag unmittelbar vor dem Start der WTA Finals in Indian Wells: Die topgesetzte Elena Rybakina muss ihre Teilnahme am Saisonabschluss aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für die Kasachin rückt Marta Kostyuk ins Teilnehmerfeld nach.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 21:26 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina muss aus den WTA Finals zurückziehen

Nur einen Tag vor dem Auftakt der WTA Finals 2026 in Indian Wells hat Elena Rybakina ihre Teilnahme am prestigeträchtigen Saisonfinale zurückgezogen. Die Weltranglistenerste, die als Nummer eins gesetzt gewesen wäre, begründete ihre Entscheidung mit körperlichen Problemen. Damit verliert das Turnier nicht nur seine Titelverteidigerin, sondern auch eine der großen Favoritinnen auf den Gesamtsieg.

Zwei Ukrainerinnen bei den Finals

Dabei hatte Rybakina eine beeindruckende Saison hinter sich. Mit 54 Matchsiegen, vier Turniertiteln und zehn Erfolgen gegen Spielerinnen aus den Top Ten führte die Kasachin gleich mehrere Jahresstatistiken an. Auch ihre 438 Asse waren auf der Tour unerreicht. Schon im Vorfeld hatte es allerdings Fragezeichen hinter ihrer körperlichen Verfassung gegeben. Nun zog die 27-Jährige die Konsequenzen und verzichtet auf einen Start beim erstmals in Indian Wells ausgetragenen Saisonabschluss.

Den frei gewordenen Platz in Gruppe 1 übernimmt Marta Kostyuk. Die Ukrainerin bekommt es gleich zum Auftakt am Sonntag mit Wimbledon-Siegerin Linda Noskova zu tun. In den weiteren Gruppenspielen warten mit Coco Gauff und Jessica Pegula zwei US-Amerikanerinnen, die bereits zum fünften Mal in Folge beim Saisonfinale vertreten sind.

Hier das offizielle Statement von Elena Rybakina zu ihrem Rückzug:

„Ich bin wirklich traurig, allen meinen Fans und Unterstützern mitteilen zu müssen, dass ich mich leider von den diesjährigen WTA Finals zurückziehen muss. Ich hatte eine unglaubliche Saison, aber mein Körper ist körperlich einfach nicht bereit, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich werde einige Zeit zu Hause verbringen, mich ausruhen und erholen und mich auf die Saison 2027 vorbereiten. Die WTA Finals sind ein ganz besonderes Turnier, und ich wünsche allen Teilnehmerinnen für diese Woche viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, im März wieder nach Indian Wells zurückzukehren.“

Das Einzel-Tableau in Indian Wells