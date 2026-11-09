WTA Finals: Karolina Muchova will mit "Veränderungen" gegen Aryna Sabalenka bestehen

Am zweiten Tag bieten die WTA Finals in Indian Wells mit dem Duell zwischen Karolina Muchova und Aryna Sabalenka ein taktisch interessantes Duell. Muchova machte sich vor dem Match bereits öffentlich Gedanken über die richtigen spielerischen Mittel gegen die Weltranglistenzweite.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 14:22 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova trifft zu Beginn der WTA Finals auf Aryna Sabalenka.

Am heutigen Montag starten auch die weiteren vier qualifizierten Spielerinnen bei den WTA Finals in das Turnier. Nachdem bereits am Sonntag Coco Gauff und Jessica Pegula das heimische Publikum in Indian Wells verzückten, steht am zweiten Tag mit Aryna Sabalenka ein Publikumsliebling in Kalifornien auf dem Court. Gegnerin Karolina Muchova ist selbst auf den Verlauf des Matches gespannt und erwartet spielerisch einige “Veränderungen”.

Denn das letzte direkte Aufeinandertreffen liegt bereits einige Monate zurück. Im Halbfinale von Brisbane siegte Aryna Sabalenka in zwei Sätzen. Seitdem kreuzten sich die Wege der beiden heutigen Duellantinnen nicht mehr. Eine Orientierung gibt die Begegnung nicht, wie Karolina Muchova im Vorfeld einordnete: “Wir haben beide unser Spiel seitdem weiterentwickelt und sind anderen Spielerinnen”

Svitolina und Andreeva bestreiten zweites Match

Im direkten Vergleich liegt Karolina Muchova mit drei Siegen aus fünf Duellen gegen Aryna Sabalenka vorne. Die Tschechin hatte also durchaus schon die richtigen Mittel gegen die Weltranglistenzweite gefunden. Mit dem Einsatz des Slices will Muchova im heutigen Schlagabtausch “den Rhythmus variieren”, kennt aber über die Entwicklung ihrer Gegnerin. “Sie hat sich in diesem Bereich stark verbessert”, hat Muchova im Vorfeld ausgemacht.

Das zweite Duell des Tages bestreiten im Anschluss Elina Svitolina und Mirra Andreeva. Während Svitolina, die das Event 2018 gewinnen konnte, nach sieben jahren zu den Finals zurückkehrt, wird French-Open-Siegerin Andreeva erstmals beim hochdotierten Jahresendturnier aufschlagen. Vor zwölf Monaten reiste Andreeva als “Alternate” zum Turnier, bekam jedoch keinen Einsatz. Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe sorgte die junge Russin indirekt durch aufgezeichnete Kommentare von Jessica Pegula für Schlagzeilen.

Wie in der Parallelgruppe treffen anschließend am Mittwoch die beiden Siegerinnen und die beiden Verlierinnen der heutigen Partien aufeinander. Am Freitag endet die Gruppenphase dann mit den dritten Begegnungen der Teilnehmerinnen. Am Samstag folgen direkt die Halbfinalpartien, ehe am Sonntag eine neue Finalssiegerin gekürt wird. Titelverteidigerin Elena Rybakina zog am Samstag kurzfristig raus.

Hier das Tableau der WTA Finals in Indian Wells