WTA Finals: Coco Gauff gelingt Dreisatzerfolg gegen Jessica Pegula

Coco Gauff ist mit einem Erfolg bei den WTA Finals in Indian Wells gestartet. Gegen Landsfrau Jessica Pegula siegte die 22-Jährige nach einer teilweise umkämpften Partie mit 6:4, 6:7(5) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 06:45 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hat ihre erste Partie bei den diesjährigen WTA Finals gewonnen.

Bereits am ersten Tag der WTA Finals 2026 sind die heimischen Fans im kalifornischen Indian Wells auf ihre Kosten gekommen. Direkt zum Auftakt gab es das US-interne Duell zwischen Coco Gauff und Jessica Pegula. Beide Spielerinnen lieferten sich einen engen Schlagabtausch, den Gauff am Ende verdient gewinnen konnte.

Eine stabile Vorstellung boten die beiden Kontrahentinnen bereits im ersten Satz. Es dauerte bis zum zehnten Spiel als Coco Gauff mit einem Break auf 6:4 stellte und die damit verbundene Satzführung feiern konnte. Den zweiten Satz hatte dann Jessica Pegula eigentlich schon sicher, verspielte jedoch eine 5:1-Führung gegen ihre mehrmalige Doppelpartnerin, durfte jedoch trotzdem nach dem Tiebreak noch den Satzausgleich bejubeln.

Gauff trifft nun auf Noskova

Doch viel Jubel blieb anschließend dann nichtmehr für die Weltranglistenfünfte übrig, denn Coco Gauff, die 2024 die WTA Finals gewinnen konnte, steigerte ihre Leistung im dritten Satz und zog schnell auf 3:0 davon. Das reichte aus, um das Match souverän zu einem Sieg zu führen. Nach 2:41 Stunden Spielzeit war die Partie beendet und die Fans waren mit der Darbietung zufrieden, wie der Applaus für beide Spielerinnen zeigte.

Bereits zuvor holte sich Linda Noskova den Sieg gegen die für Titelverteidigerin Elena Rybakina nachgerückte Marta Kostyuk. Noskova trifft damit in der zweiten Partie im Duell der Auftaktsiegerinnen aus der Gruppe eins auf Coco Gauff. Jessica Pegula, die im vergangenen Jahr das Halbfinale bei den WTA Finals erreicht hat, und Marta Kostyuk stehen im zweiten Duell bereits unter Druck, denn eine weitere Niederlage würde das frühe Aus bei den diesjährigen WTA Finals bedeuten.

Hier das Tableau der WTA Finals in Indian Wells