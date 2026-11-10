WTA Finals 2026: Irgendwie erfrischend in der Sonne

Die WTA Finals 2026 werden einmalig in Indian Wells ausgetragen. Und versprühen das Flair des späten Sommers.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 15:06 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk am Sonntag in Indian Wells

Die Sonne steht tief am frühen Nachmittag in Indian Wells. Aber das nimmt man dieser Tage doch gerne in Kauf. Denn: Besser tiefe Sonne als gar keine. Und also wird etwa Marta Kostyuk am Sonntag sicherlich wenig dagegen gehabt haben, dass sie ab und zu ein wenig geblendet wurde. Denn bei aller Liebe für das Hallentennis: Im Freien fühlt es sich doch ganz anders an. Auch für die Fans, die das zweitgrößte Stadion im Tennis Paradise sehr gut gefüllt haben.

Der Auftritt der WTA-Stars im Herbst in Indian Wells wird eine einmalige Sache bleiben, die kommenden drei Jahre wird das Abschlussturnier der Frauen in Charlotte ausgetragen. Aber im Gegensatz zu den Männern zeigen sich die Frauen beim letzten Saison-Höhepunkt auch schon in den vergangenen Jahren ab und zu unter freiem Himmel. Manche sagen: aus der Not geboren.

Guadalajara als Highlight

Aber da war etwa das Gastspiel in Guadalajara im Jahr 2021, das von allen anwesenden Spielerinnen ob der fantastischen Atmosphäre so richtig gefeiert wurde. Vor allem auch zwölf Monate später, als in Fort Worth exakt überhaupt keine Stimmung aufkommen wollte.

Nicht ganz so geschmeidig lief es dann 2023 in Cancun. Dort bereitete das Wetter allen Beteiligten große Schwierigkeiten, weshalb sich Iga Swiatek und Jessica Pegula vielleicht auch eines der kürzesten Endspiele aller WTA-Finals-Zeiten lieferten: Swiatek gewann vor drei Jahren mit 6:1 und 6:0.

Die aktuellen Bilder aus Indian Wells wirken aber irgendwie erfrischend. Und machen jetzt schon Lust auf die kommende Freiluft-Saison - die für die Tennisprofis ja schon bald in Australien und Neuseeland beginnt.