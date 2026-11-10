WTA Finals: Andreeva lässt Svitolina keine Chance

Mirra Andreeva ist mit einem klaren 6:4 und 6:0 gegen Elina Svitolina in die WTA Finals 2026 gestartet. Davor hatte am zweiten Spieltag Aryna Sabalenka gegen Karolina Muchova gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 06:38 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva hat in Indian Wells einen kurzen Arbeitstag gehabt

Exzellenter Auftakt für Mirra Andreeva bei den WTA Finals in Indian Wells: Die Russin gewann ihr erstes Match gegen Elina Svitolina glatt mit 6:4 und 6:0 und legte damit den Grundstein fü den Einzug ins Halbfinale. Andreeva hat in dieser Saison in Roland-Garros ja ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Ein Erfolg, der Svitolina in ihrer Vita noch fehlt.

Im ersten Match des Tages hatte Aryna Sabalenka gegen Karolina Muchova mit 7:6 (2) und 7:5 gewonnen. Für Sabalenka ist die Saison bei den Majors enttäuschend verlaufen: Bei den Ausralian Open und bei den US Open hatte die Belarussin das Endspiel erreicht, musste sich aber jeweils Elena Rybakina geschlagen geben. Rybakina hat ja auch die Spitze in den WTA-Charts von Sabalenka übernommen, fehlt beim Saisonabschluss aber krankheitsbedingt.

Heute geht es im Tennis Paradise mit den zweiten Matches in Gruppe A weiter. Und da sind Jessica Pegula und Marta Kostyuk im direkten Aufeinandertreffen schon unter Zugzwang. Denn die beiden haben ihre erste Partie gegen Coco Gauff bzw. Linda Noskova am Sonntag verloren.