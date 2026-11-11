WTA Finals: Halbfinale! Noskova dominiert auch gegen Gauff

Linda Noskova ist mit einem 6:3 und 6:3 gegen Coco Gauff als erste Spielerin in das Halbfinale der WTA Finals in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 06:46 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova war in Indian Wells bislang makellos

Von Premierenangst keine Spur! Ganz im Gegenteil: Nach ihrem überzeugenden Auftakterfolg gegen Marta Kostyuk legte Linda Noskova gegen Coco Gauff sogar noch einen drauf. Und zog mit einem souveränen 6:3 und 6:3 gegen die Lokalmatadorin als erste Spielerin ins Halbfinale der WTA Finals 2026 ein.

Noskova, die in diesem Jahr überraschend in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Titel holen konnte, ist damit seit Petra Kvitova im Jahr 2011 die jüngste Debütantin, die beim großen Jahresabschluss die Vorschlussrunde erreicht. Wer ihr aus Gruppe A folgen wird, ist noch offen: Sowohl Gauff wie auch Jessica Pegula haben noch Chancen auf den Halbfinal-Einzug. Pegula hatte das erste Match des dritten Tages gegen Kostyuk mit 6:2 und 7:5 gewonnen.

In der Gruppe B kommt es heute zum Spitzentreffen zwischen Mirra Andreeva und Aryna Sabalenka. Letztere ist nach der krankheitsbedingten Absage von Elena Rybakina ja die papierformgemäße Favoritin auf den letzten großen Titel des Jahres bei den Frauen.

Im ersten Match am Mittwoch geht es für Karolina Muchova und Elina Svitolina indes darum, die jeweiligen Auftaktniederlagen auszumerzen.