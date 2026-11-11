Coco Gauff: Der Aufschlag ist immer noch die Achillesferse

Coco Gauff hat nach ihrer glatten Niederlage gegen Linda Noskova im zweiten Match bei den WTA Finals in Indian Wells vor allem ihre eigene Aufschlagleistung kritisch beurteilt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 16:32 Uhr

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© Gett Images Coco Gauff bei ihrem Problemschlag

Eines vorneweg: Auch wenn Coco Gauff beim 3:6 und 3:6 gegen Linda Noskova am Dienstag in Indian Wells so gut wie chancenlos war, so besteht ja auch wie vor die Möglichkeit, dass die US-Amerikanerin in die Vorschlussrunde der WTA Finals 2026 einzieht. Dazu muss ein Sieg gegen Marta Kostyuk her. Der aber nur hilft, wenn Linda Noskova im anderen Match der Gruppe A Jessica Pegula gewinnt.

Gegen Noskova, die regierende Wimbledon-Siegerin, spielte Gauff von der Grundlinie wie gewohnt solide mit, auch die Vorhand ist bei weitem nicht mehr so fehleranfällig wie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Aber da ist ja noch der Aufschlag. Und der hat Coco Gauff auch im Tennis Paradise mal wieder im Stich gelassen.

Gauff läuft gegen Noskova ständig einem Break nach

Gauff musste ihre ersten drei Aufschlagspiele abgeben. Und auch wenn Linda Noskova selbst hier und da Schwächen beim Service zeigte - so großzügig gibt die Tschechin eine Führung dann doch nicht aus der Hand. Zumal Gauff mit acht Doppelfehlern mithalf. Also fast einem pro Aufschlagspiel.

„Ich wünschte, ich hätte zu Beginn ein bisschen besser aufgeschlagen“, gab Gauff nach der Pleite gegen Noskova zu Protokoll. „Ich glaube, wenn ich besser serviert hätte, wäre ich bei den Returnspielen besser in der Lage gewesen, Druck aufzubauen. Sie war eigentlich ein Break vorne. Und es ist viel einfacher aufzuschlagen, wenn man mit einem Break führt.“ Daran werde sie arbeiten müssen, so Gauff. Was aber auch wieder nichts Neues ist.