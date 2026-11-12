WTA Finals: Andreeva düpiert Sabalenka und stürmt ins Halbfinale

Mirra Andreeva ist mit einem überzeugenden 6:4 und 6:0 gegen Aryna Sabalenka als zweite Spielerin ins Halbfinale der WTA Finals 2026 in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 07:19 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva spielt in Indian Wells bislang groß auf

Na, das läuft ja weiterhin prächtig für Mirra Andreeva bei den WTA Finals in Indian Wells. Nachdem die regierende French-Open-Siegerin zum Auftakt Elina Svitolina mit 6:4 und 6:0 bezwingen konnte, gewann Andreeva ihr zweites Match gegen Aryna Sabalenka mit exakt demselben Ergebnis. UNd zog nach Linda Noskova damit als zweite Spielerin ins Halbfinale des Saisonabschluss-Turniers ein.

Besonders bemerkenswert: Andreeva lag im ersten Satz mit 1:4 zurück - und gewann im Anschluss alle restlichen elf Spiele in Folge.

Aber auch Sabalenka, die nach der Absage von Elena Rybakina eigentlich als Favoritin gestartet war, gibt es noch eine Chance, die Vorschlussrunde zu erreichen. Dazu müsste die Belarussin am Freitag Elina Svitolina bezwingen. Denn die drehte ihr Match gegen Karolina Muchova noch, gewann mit 3:6, 6:2 und 6:2.

Heute wird zunächst einmal der zweite Halbfinal-Platz der Gruppe A vergeben. Coco Gauff muss dabei Marta Kostyuk bezwingen. Und auf die Schützenhilfe von Linda Noskova gegen Jessica Pegula hoffen. Gauff hatte bei ihrem ersten Auftritt gegen Pegula in drei Sätzen gewonnen, verlor danach allerdings gegen Noskova mit 3:6 und 3:6. Marta Kostyuk hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Die Ukrainerin war für Elena Rybakina eingesprungen.

Die WTA Finals werden in diesem Jahr zum ersten nd bis auf weiteres letzten Mal im Tennis Paradise ausgetragen. Ab 2027 wandert das Turnier für drei Jahre nach Charlotte.