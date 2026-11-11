WTA Finals: Svitolina kämpft sich gegen Muchova zurück

Elina Svitolina hat bei den WTA Finals in Indian Wells ihren ersten Sieg gefeiert. Die Ukrainerin drehte die Partie gegen Karolina Muchova und darf weiter auf das Halbfinale hoffen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 23:29 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina hat noch Chancen auf die K.O.-Phase

Elina Svitolina hat bei den WTA Finals in Indian Wells ihre erste Niederlage gut verdaut. Nach dem deutlichen 4:6, 0:6 gegen Mirra Andreeva zum Auftakt setzte sich die an Nummer sechs gesetzte Ukrainerin gegen Karolina Muchova nach 2:02 Stunden mit 3:6, 6:2, 6:2 durch. Damit hält die Siegerin der WTA Finals von 2018 ihre Chancen auf den Halbfinaleinzug am Leben.

Dabei erwischte zunächst Muchova den besseren Start. Die Tschechin zog im ersten Satz auf 3:1 davon, musste zwar den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen, sicherte sich anschließend aber drei Games in Folge. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt: Svitolina fand immer besser in die Partie, nahm ihrer Gegnerin zweimal den Aufschlag ab und erzwang mit einem klaren 6:2 den Entscheidungssatz.

Hoffnung für Svitolina lebt

Auch dort musste die Ukrainerin zunächst einen Rückschlag verkraften. Muchova gelang gleich im ersten Game ein Break, doch Svitolina antwortete umgehend und zog auf 3:1 davon. Nachdem die Tschechin noch einmal auf 2:3 verkürzt hatte, gingen die letzten drei Games an Svitolina. Ausschlaggebend war nicht zuletzt die größere Konstanz: Während Muchova 39 unerzwungene Fehler produzierte, leistete sich ihre Gegnerin nur 29 und hatte mit 22 zu 17 auch bei den Winnern die Nase vorne.

Für Muchova, die bereits ihr Auftaktmatch gegen Aryna Sabalenka in zwei Sätzen verloren hatte, ist es hingegen die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel. Svitolina darf nach ihrem Comeback-Sieg wieder auf den Einzug ins Halbfinale hoffen.

Das Tableau in Indian Wells