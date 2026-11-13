WTA Finals Indian Wells: Mirra Andreeva sitzt schon mal Probe auf dem Vize-Thron

Mit ihren bisherigen beiden Vorrunden-Erfolgen bei den WTA Finals in Indian Wells bugsierte sich Mirra Andreeva im Liveranking erstmals auf Position 2 in der Weltrangliste und hat durchaus gute Aussichten, diese Position bis zum Jahresende zu verteidigen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 12:54 Uhr

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© Getty Images Mit ihren beiden bisherigen Gruppensiegen stürmte Mirra Andreeva im Liveranking auf Platz 2 der Weltrangliste.

Die sportliche Bucket-List hakte Mirra Andreeva in Indian Wells bislang mit der Maximalausbeute ab. Mit glatten Zweisatz-Erfolgen gegen die tschechische Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova und die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka verdiente sich die Russin bei den WTA Finals vorzeitig den Gruppensieg und dadurch die vorzeitige Halbfinal-Teilnahme, wo sie auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula treffen wird.

Auch im Ranking zahlten sich die beiden Coups in der kalifornischen Wüste vorerst richtig aus. Mit dem Sieg gegen die vierfache Grand-Slam-Siegerin Sabalenka kletterte die 19-jährige Andreeva mit ihren bisherigen 400 Punkten im Live-Ranking, direkt an der Belarussin vorbei, erstmals in ihrer Karriere auf Position 2, wodurch sie nun direkt hinter der bereits als Nr. 1 am Jahresende feststehenden Kasachin Elena Rybakina platziert ist.

Doch um diese Position auch bis nach Turnierende und somit bis zum Jahresende zu fixieren, bedarf es doch noch der ein oder anderen Kraftanstrengung. Schon bei einer Niederlage im finalen Gruppenspiel bei einem gleichzeitigen Sieg von Sabalenka wäre die Reihenfolge schon wieder umgedreht. Auch im weiteren Verlauf gibt es noch 400 weitere Punkte für einen Erfolg im Halbfinale und 500 Punkte für den zusätzlichen Sieg im Finale zu verdienen.

Somit macht es das Trio Andreeva, Sabalenka und Pegula bis zum Ende noch spannend, wer die neue Saison als erste Verfolgerin der Weltranglistenersten Rybakina angehen wird. Doch aufgrund der bislang gezeigten Leistungen steht die russische Teenagerin aktuell nicht nur auf dem Papier auf der Pole-Position um den Vize-Thron bei den Damen.

Hier die Ergebnisse der WTA Finals in Indian Wells