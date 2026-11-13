WTA Finals Indian Wells: Pegula ringt Noskova nieder und kickt dadurch Gauff raus

In einem hochspannenden und Intensiven Gruppenfinale bei den WTA Finals in Indian Wells besiegte die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach Abwehr eines Matchballs die bereits vorher für das Halbfinale qualifizierte Wimbledonsiegerin Linda Noskova aus Tschechien in drei Sätzen und schnappte dadurch ihrer Landsfrau Coco Gauff noch das Ticket für die Runde der letzten Vier weg.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 07:19 Uhr

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© Getty Images Nach abgewehrtem Matchball triumphierte Jessica Pegula bei den WTA Finals im letzten Gruppenspiel noch gegen Linda Noskova und schnappte dadurch ihrer Landsfrau Coco Gauff das Ticket fürs Halbfinale weg.

Der vorangegangene Sieg von Coco Gauff gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk schuf die Voraussetzung dafür, dass sich Jessica Pegula das Ticket für das Halbfinale im Fernduell gegen ihre US-amerikanische Landsfrau mit einem Sieg, egal in welcher Höhe, gegen Linda Noskova selbst erspielen musste. Und auch, wenn die Tschechin mit ihren beiden Zweisatz-Erfolgen bereits vor der finalen Partie der Gruppe 1 für die Vorschlussrunde qualifiziert war, sollte die Wimbledonsiegerin bis zum Schluss dennoch alles geben, schließlich ging es für sie um zusätzliche Punkte für die Weltrangliste und weiteres Preisgeld.

Und so entwickelte sich vom Start weg ein intensiver Schlagabtausch, in dem beide Spielerinnen überwiegend mit ihren druckvollen Grundschlägen zum Ziel kommen wollten. Erst war es die 32-jährige Pegula, die jeweils zuerst am Drücker war und sich zweimal mit einem Break in Führung bringen konnte. Doch die 21-jährige Noskova, die in der nächsten Woche ihren 22. Geburtstag feiern wird, kämpfte sich jeweils zurück und schaffte den Sprung in den Tiebreak. Dort übernahm Pegula wieder vom Start weg das Zepter und belohnte sich durch einen Aufschlag-Winner mit der Satzführung.

Auch im zweiten Akt blieb Pegula weiterhin beim Service ihrer Gegnerin präsent, konnte aber ihre insgesamt sieben Break-Möglichkeiten nicht nutzen und musste beim Stand von 4:5 ihren Aufschlag entscheidend zum Satzgleichstand abgeben.

Zu Beginn des dritten Durchgangs schien das Momentum für kurze Zeit auf die Seite von Noskova gekippt zu sein. Doch Pegula egalisierte direkt den 0:2-Rückstand und lieferte weiterhin einen intensiven Fight auf Augenhöhe, der sich in der Endphase dramatisch zuspitzte. Erst vereitelte die US-amerikanische Billie-Jean-King-Cup-Spielerin beim Stand von 4:5 einen Matchball, ehe sie sich im darauffolgenden Game das Service ihrer Gegnerin vorentscheidend schnappen und Match anschließend zum 7:6 (2), 4:6, 7:5-Erfolg ausservieren konnte.

Nach der Partie kommentierte die zufriedene Weltranglisten-5.: „Ich habe mir immer wieder gesagt: ‚Das könnte dein letztes Spiel in diesem Jahr sein, also gib dein Bestes, und du kannst den Rest des Jahres erhobenen Hauptes dastehen‘. Aber ich wollte unbedingt noch eine weitere Chance haben, um hier zu bleiben.“

Somit gab es im finalen Duell der Gruppe 1 zwei Siegerinnen, da sowohl Pegula als auch die Gruppensiegerin Noskova in der Vorschlussrunde vertreten sein werden. In der Gruppe 2 steht bereits Mirra Andreeva als Halbfinalistin fest. Das letzte Ticket diesbezüglich spielen im direkten Duell die Belarussin Aryna Sabalenka und die Ukrainerin Elina Svitolina aus, die bislang je einen Sieg gegen die tschechische Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova einfahren konnten. In der Partie davor geht es für die bislang ungeschlagene Andreeva, die durch ihre beiden Erfolge aktuell im Liveranking erstmals auf Position 2 klettern konnte, neben weiteren Ranking-Punkten und zusätzlichem Preisgeld um den Gruppensieg.

Hier die Ergebnisse aus Indian Wells