WTA Finals: Mirra Andreeva krönt herausragendes Jahr mit Finals-Titel

Mirra Andreeva ist die Siegerin der WTA Finals 2026! Die Russin siegte mit 7:5 und 6:3 gegen Elina Svitolina und feiert bei ihrer ersten Teilnahme beim Jahresendturnier direkt den Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 23:11 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva ist die Siegerin der WTA Finals 2026.

Mirra Andreeva krönte am Sonntag das Jahr 2026 mit dem letzten großen Titel der Saison. Im Endspiel der WTA Finals siegte die Russin in Indian Wells gegen Elina Svitolina in zwei Sätzen. Für die 19-Jährige ist dies der erste Triumph beim hochdotierten Jahresendturnier der besten acht Spielerinnen der abgelaufenen Saison.

Ein direktes Break war der perfekte Einstieg für Mirra Andreeva in das letzte Match der Saison, die jedoch den Vorteil mit dem Aufschlagverlust zum 2:2 wieder hergeben musste. Doch am Ende setzte die spätere Siegerin den entscheidenen Stich mit Svitolinas Aufschlagverlust zum 6:5. Mirra Andreeva erspielte sich mit dem zweiten Satzball die verdiente Führung und war so nur noch einen weiteren Satzgewinn vom Titel entfernt.

Svitolina gehen die Kräfte

Im zweiten Satz ließen dann mit zunehmender Spielzeit die Kräfte bei Elina Svitolina nach, die am Ende immer mehr Fehler produzierte und Mirra Andreeva diese konsequent zu nutzen wusste. Ein echter Fight um die Jahresendkrone blieb damit aus. Nach 1:49 Stunde auf dem sonnigen Court in Kalifornien stand Mirra Andreeva ohne Satzverlust als Titelträgerin der diesjährigen WTA Finals fest und feiert damit bei ihrer persönlichen Finals-Premiere direkt den Titel.

Damit krönt Mirra Andreeva das Jahr 2026, in dem die Teenagerin mit dem French-Open-Titel ihre erste Grand-Slam-Trophäe sicherte. Die Russin wird das Jahr in der WTA-Weltrangliste auf dem zweiten Platz hinter Elena Rybakina beenden. Elina Svitolina verliert damit zum zweiten Mal ein Endspiel bei den WTA Finals. 2019 unterlag die Ukrainerin, nachdem sie im Vorjahr noch selbst beim Jahresendturnier triumphierte