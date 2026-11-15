WTA Finals: Svitolina fixiert Finale gegen Andreeva

Elina Svitolina ist mit einem überraschend glatten 6:2 und 6:1 gegemn Linda Noskova ins Endsiel der WTA Finals in Indian Wells eingezogen. Dort trifft sie heute Abend auf Mirra Andreeva.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 09:13 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina spielt heute um ihren zweiten Titel bei den WTA Finals

Elina Svitolina ist der Mirra Andreeva im Eiltempo ins Endspiel der WTA Finals gefolgt. Die Siegerin von 2018 gewann das zweite Halbfinale des Jahresendturniers der acht Saisonbesten in Kalifornien gegen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova aus Tschechien in nur 1:05 Stunden mit 6:2, 6:1.

Am Sonntag (21 Uhr) trifft die 32-jährige Svitolina nun auf die 13 Jahre jüngere French-Open-Siegerin Andrejewa, die sich in Indian Wells zuvor mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durchgesetzt hatte. "Es ist magisch für mich, wieder im Finale zu stehen und die Chance zu haben, einen Titel zu gewinnen", sagte Svitolina. In der Gruppenphase hatte die Veteranin gegen Andreeva allerdings keine Chance.

Svitolina wartet noch auf Erfolg bei Grand-Slam-Turnier

Vor acht Jahren hatte Switolina bei den WTA Finals triumphiert, im Jahr darauf stand sie im Finale. Einen Grand Slam hat Svitolina noch nicht gewonnen, im Gegensatz zu ihrer kommenden Gegnerin, die zudem auf Weltranglistenplatz zwei vordringen wird. "Sie ist in hervorragender Form und spielt sehr gut", sagte Svitolina, die Nummer sechs im Ranking. Sie müsse "jede noch so kleine Gelegenheit nutzen".

Im Doppel-Endspiel treffen Katerina Siniakova und Taylor Townsend auf Jasmine Paolini und Sara Errani. Auch diese Partie gab es in der Gruppenphase bereits. Da konnten sich die beiden Italienerinnen knapp durchsetze.