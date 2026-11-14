Siniakova macht das halbe Dutzend als Jahresend-Nr. 1 voll

Die Superlative im Doppel scheinen bei Katerina Siniakova nicht enden zu wollen. Mit ihrem Halbfinal-Einzug bei den WTA Finals an der Seite ihrer Partnerin Taylor Townsend aus den USA fixierte die Tschechin bereits zum sechsten Mal ihre Position als Nr. 1 der Welt im Doppel am Jahresende.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 11:27 Uhr

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© Getty Images Zum insgesamt sechsten Mal führt Katerina Siniakova als nun alleinige Rekordhalterin am Jahresende die Doppel-Weltrangliste an.

Beinahe als Majestätsbeleidigung mutete es an, dass Katerina Siniakova mit ihrer US-amerikanischen Partnerin Taylor Townsend ihre Vorrundengruppe im Doppel-Wettbewerb der WTA Finals „nur“ auf Platz 2 beenden konnte. Nach einer denkbar knappen Auftakt-Niederlage gegen Jasmine Paolini und Sara Errani kämpfte sich das Erfolgsduo jedoch wieder zurück in die Siegesspur und schaffte hinter den Italienerinnen den Sprung ins Halbfinale.

Doch mit dem Einzug in die Vorschlussrunde fixierte Siniakova zum bereits sechsten Mal die Top-Position in der Doppel-Weltrangliste zum Jahresende und lässt damit diesbezüglich die bisherige Co-Rekordhalterin Martina Navratilova hinter sich.

Von ungefähr kommt die diesjährige Krönung freilich nicht. Bei ihren insgesamt sieben Turniersiegen triumphierte sie viermal auf 1000er-Ebene und sicherte sich die Grand-Slam-Trophäen in Roland Garros und New York. Auch ihre neun Finalteilnahmen bei insgesamt 15 Turnierstarts und die gesamte 54:8-Bilanz in der laufenden Spielzeit lesen sich mehr als beeindruckend.

Doch wie man Siniakova kennt, wird sich die 30-Jährige auch beim laufenden Final-Event in der kalifornischen Wüste, an Nr. 2 gesetzt, nur mit dem Titelgewinn zufrieden geben. Im Halbfinale bekommt sie es zusammen mit Townsend mit der Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien zu tun, die an Position 1 geführt sind. Im anderen Semifinale treffen Paolini/Errani auf die Französin Kristina Mladenovic und Hanyu Guo aus China.

Hier die Doppel-Ergebnisse der WTA Finals 2026 in Indian Wells