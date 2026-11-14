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Siniakova macht das halbe Dutzend als Jahresend-Nr. 1 voll

Die Superlative im Doppel scheinen bei Katerina Siniakova nicht enden zu wollen. Mit ihrem Halbfinal-Einzug bei den WTA Finals an der Seite ihrer Partnerin Taylor Townsend aus den USA fixierte die Tschechin bereits zum sechsten Mal ihre Position als Nr. 1 der Welt im Doppel am Jahresende.

von Dietmar Kaspar
zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 11:27 Uhr

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Zum insgesamt sechsten Mal führt Katerina Siniakova als nun alleinige Rekordhalterin am Jahresende die Doppel-Weltrangliste an.

Beinahe als Majestätsbeleidigung mutete es an, dass Katerina Siniakova mit ihrer US-amerikanischen Partnerin Taylor Townsend ihre Vorrundengruppe im Doppel-Wettbewerb der WTA Finals „nur“ auf Platz 2 beenden konnte. Nach einer denkbar knappen Auftakt-Niederlage gegen Jasmine Paolini und Sara Errani kämpfte sich das Erfolgsduo jedoch wieder zurück in die Siegesspur und schaffte hinter den Italienerinnen den Sprung ins Halbfinale.

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Doch mit dem Einzug in die Vorschlussrunde fixierte Siniakova zum bereits sechsten Mal die Top-Position in der Doppel-Weltrangliste zum Jahresende und lässt damit diesbezüglich die bisherige Co-Rekordhalterin Martina Navratilova hinter sich. 

Von ungefähr kommt die diesjährige Krönung freilich nicht. Bei ihren insgesamt sieben Turniersiegen triumphierte sie viermal auf 1000er-Ebene und sicherte sich die Grand-Slam-Trophäen in Roland Garros und New York. Auch ihre neun Finalteilnahmen bei insgesamt 15 Turnierstarts und die gesamte 54:8-Bilanz in der laufenden Spielzeit lesen sich mehr als beeindruckend.

Doch wie man Siniakova kennt, wird sich die 30-Jährige auch beim laufenden Final-Event in der kalifornischen Wüste, an Nr. 2 gesetzt, nur mit dem Titelgewinn zufrieden geben. Im Halbfinale bekommt sie es zusammen mit Townsend mit der Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien zu tun, die an Position 1 geführt sind. Im anderen Semifinale treffen Paolini/Errani auf die Französin Kristina Mladenovic und Hanyu Guo aus China.

Hier die Doppel-Ergebnisse der WTA Finals 2026 in Indian Wells

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von Dietmar Kaspar

Samstag
14.11.2026, 12:17 Uhr
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