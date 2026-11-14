WTA Finals Indian Wells: Svitolina siegt im Shootout gegen Sabalenka

Im direkten Duell um den Einzug ins Halbfinale besiegte Elina Svitolina aus der Ukraine bei den WTA Finals in Indian Wells die Belarussin Aryna Sabalenka in drei Sätzen und buchte damit in der letzten Vorrundenpartie des Turniers das letzte Ticket für die Vorschlussrunde, in der sie auf die Wimbledonsiegerin Linda Noskova aus Tschechien treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 06:52 Uhr

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© Getty Images Mit dem Rücken zur Wand steigerte sich Elena Svitolina in der Vorrunde der WTA Finals zusehends und steht nach dem Sieg gegen Aryna Sabalenka im Halbfinale.

Unterschiedlicher konnte das jeweilige Momentum der beiden Spielerinnen bei den WTA Finals in Indian Wells vor dem Aufeinandertreffen im letzten Duell der Gruppe 2 kaum sein. Während sich Elina Svitolina nach dem Verlust der ersten drei Sätze im Turnierverlauf deutlich steigern und sich mit dem noch in drei Sätzen fixierten Sieg gegen Karolina Muchova das direkte Duell um den Einzug ins Halbfinale sichern konnte, ging Aryna Sabalenka nach dem Auftakt-Erfolg gegen die tschechische Wimbledon-Finalistin mit dem letzten Eindruck der klaren Klatsche gegen Mirra Andreeva in den finalen Shootout.

Den besseren Start erwischte Sabalenka, die sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer 32-jährigen Gegnerin sichern und dieses bei eigenem Service im Folgegame bestätigen konnte. Doch nach dem kleinen Fehlstart fand Svitolina immer besser zu ihrem kompromisslosen Grundlinienspiel und konnte dem ersten Durchgang noch eine deutliche Wendung geben.

Im zweiten Akt unterstrich Sabalenka jedoch mit ihren temporeichen Schlägen, dass sie durchaus gewillt war, den Weg für ihren ersten Titelgewinn bei den WTA Finals zu ebnen. Nach einem Zwischenspurt in Form von vier hintereinander gewonnenen Spielen ließ sich die Weltranglisten-Zweite auch von einem eigenen Aufschlagverlust nicht mehr verunsichern und konnte den Satzgleichstand mit dem gleichen Resultat aus dem ersten Durchgang herstellen.

Die Vorentscheidung im finalen Akt fiel in der hartumkämpften Anfangsphase. Nachdem beide Spielerinnen ihr erstes Aufschlagspiel abgeben mussten, schnappte sich Svitolina im dritten Game mit Verwertung ihrer dritten Breakchance erneut das Service ihrer 28-jährigen Gegnerin und war fortan nicht mehr zu stoppen. Sabalenka dagegen wirkte immer ungeduldiger und quittierte dies mit zahlreichen Eigenfehlern. Im letzten Aufschlagspiel musste Svitonina ihrerseits noch einmal ordentlich Geduld aufbringen, ehe sie nach Abwehr zweier Break-Möglichkeiten bei ihrem vierten Matchball den finalen 6:3, 3:6, 6:1-Erfolg nach knapp zwei Stunden mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld besiegeln konnte.

Nach ihrem zweiten Erfolg im achten Aufeinandertreffen sieht sich die die Weltranglisten-6. im Halbfinale der tschechischen Wimbledonsiegerin Linda Noskova gegenüber, die sich die Spitzenposition in der Gruppe 1 erkämpfen konnte. Während Svitolina damit nach ihrem Titelgewinn 2018 in Singapur noch weiter im Rennen um ihren zweiten Titel bei den WTA Finals ist, endet die Saison für Sabalenka nach bislang zwei Finalteilnahmen bei dem Event mit einer weiteren großen Enttäuschung.

Hier die Ergebnisse der WTA Finals in Indian Wells